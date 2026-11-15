نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید، با تجلیل از دقت علمی و عمق مفهومی در طرح‌های پژوهشی جاری، بر ضرورت تبدیل یافته‌های نظری به سامانه هوشمند و برخط سنجش رضایت تأکید کرد و ضمن هشدار نسبت به عدم انطباق پژوهش‌ها با واقعیت‌های متغیر جامعه، خواستار تدوین نظام مسائل بومی و بهره‌گیری از قدرت استنتاج کارشناسان برای تشخیص دقیق رضایت ذینفعان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست بررسی گزارش ۵۰ درصدی طرح پژوهشی که با حضور معاونین و مشاورین بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزار شد، با ارزیابی وضعیت فعلی پروژه‌ها، از دقت بالای تیم پژوهشی در توصیف مفاهیم، استخراج سوالات اصلی و فرعی و حتی طراحی سوالات احتمالی برای مصاحبه‌ها قدردانی کرد و گفت:این سطح از دقت نشانه یک «پژوهش بنیادی و ریشه‌ای» است که می‌تواند منشأ اثر در ساختار بنیاد شهید باشد. با این حال، هدف نهایی، فراتر از تدوین پروپوزال و توصیف نظری است و آنچه مورد انتظار است، رسیدن به نتایج ملموس و کاربردی در خدمت سازمان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، چشم‌انداز مطلوب از این پژوهش را در سه گام عملیاتی تبیین کرد: ابتدا تدوین و بومی‌سازی نظام مسائل و شناسایی دقیق چالش‌ها و تبدیل آنها به مفاهیم بومی. دوم تدوین ابزار سنجش و طراحی ابزار‌های علمی و دقیق برای اندازه‌گیری میزان رضایت. سوم نیز طراحی سامانه هوشمند و ایجاد یک پلتفرم برخط که به صورت روزانه یا هفتگی، گزارش دقیق رضایتمندی ذینفعان را در اختیار مدیریت قرار دهد.

وی تأکید کرد: رسیدن به سیستمی که رضایت را به صورت لحظه‌ای و روزانه گزارش کند، یک دستاورد عظیم برای سازمان خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با اشاره به حساسیت بازه‌های زمانی در پروژه‌های پژوهشی، بر ضرورت واقع‌بینی تأکید کرد و هشدار داد: پژوهش نباید در خلأ صورت گیرد. با وقوع حوادثی نظیر جنگ دوازده‌روزه و حوادث رمضان، نظام مسائل جدیدی پدید آمده است. اگر پژوهش در بازه زمانی مناسب انجام نشود، با تغییر واقعیت‌ها، نتایج آن با نیاز‌های روز جامعه هدف فاصله خواهد گرفت؛ لذا توجه به مفاهیمی نظیر جهاد، ایثارگری، ازخودگذشتگی و چسبندگی به ارزش‌های دینی و ملی در پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها لحاظ شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، نقد رویکرد صرفاً عددی در پژوهش را مدنظر قرار داده و با اشاره به حرکت پژوهش از سمت نظرسنجی‌های ساده به سمت مدل‌های مفهومی، تأکید کرد: وقتی از عدد فاصله می‌گیریم و به سراغ مفاهیم می‌رویم، دیگر با عدد و درصد سروکار نداریم، بلکه با قدرت استنباط کارشناسان رو‌به‌رو هستیم. کارشناسان باید بتوانند با دقت و اجتهاد علمی، رضایت یا نارضایتی را از دل مصاحبه‌ها استخراج و به مدیریت منتقل کنند، چرا که در این سطح، تشخیص کارشناس جایگزین ارقام آماری می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با اشاره به رسالت خطیر و پیچیدگی‌های مفهومی و اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران، خواستار نظارت دقیق داوران و ناظران بر صحت استنتاج‌های کارشناسان شد تا اطمینان حاصل شود که نتایج به‌دست‌آمده، کاملاً با واقعیت‌های موجود در جامعه ایثارگران مطابقت دارد. وی همچنین بر «نسبی بودن» برخی عوامل (مانند شرایط اقلیمی و جغرافیایی) در میزان رضایت تأکید کرد و خواستار توجه به این تفاوت‌ها در تحلیل‌ها شد.