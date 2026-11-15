دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، از اعمال اصلاحاتی با رویکرد خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فهیمه فرهمندپور از اعمال اصلاحات خانواده‌محور در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و تدوین سند ارتقای خانواده‌محوری نظام آموزش عالی کشور خبر داد و گفت: اعضای هیئت علمی زنِ متأهل و دارای فرزند ، از الزام کسب حداقل امتیاز فعالیت‌های اجرایی معاف شده‌اند و قرار است شاخص‌های خانواده‌محوری در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نیز لحاظ شود، با این حال، در صورت پذیرش مسئولیت اجرایی، امتیاز مربوط به آن برایشان محاسبه خواهد شد.

امتیاز اجرایی؛ تدوین سند دانشگاه دوستدار خانواده

دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد : در سیاست‌گذاری‌های دانشگاهی ، باید شرایط خانوادگی و تفاوت‌های زنان و مردان مورد توجه قرار گیرد.

امتیاز بیشتر برای پژوهش‌های مرتبط با خانواده

از دیگر اصلاحات پیش‌بینی‌شده، اختصاص امتیاز مضاعف به کتاب‌ها و مقالات علمی مرتبط با خانواده، مسائل و مشکلات آن و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با خانواده، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی است.

توجه به جایگاه زنان در نقشه جامع علمی کشور

دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازنگری نقشه جامع علمی کشور را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: در این فرایند تلاش شده است جایگاه و ظرفیت علمی زنان متناسب با واقعیت‌های دانشگاهی کشور مورد توجه قرار گیرد.

تدوین سند ارتقای خانواده‌محوری نظام آموزش عالی

فرهمندپور از تدوین سندی با عنوان «ارتقای خانواده‌محوری نظام آموزش عالی کشور» خبر داد که ابتدا با عنوان «دانشگاه دوستدار خانواده» مطرح شده بود.

خانواده‌محوری وارد نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها می‌شود

یکی از مهم‌ترین محورهای این سند، پیش‌بینی شاخص‌های خانواده‌محوری در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌هاست؛ اقدامی که می‌تواند عملکرد دانشگاه‌ها در اجرای سیاست‌های حمایتی از خانواده را به یکی از معیارهای ارزیابی آنها تبدیل کند.