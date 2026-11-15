قوه قضائیه با هدف تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی و پیگیری مطالبات و مشکلات حقوقی و قضائی شهروندان، راه‌های ارتباطی متعددی از جمله سامانه سامع، مرکز تماس ۱۲۹، مراجعه حضوری، ثبت درخواست‌های کتبی و میزهای خدمت را پیش‌بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دسترسی آسان مردم به مسئولان و امکان بیان مستقیم مشکلات و مطالبات، از جمله محور‌های تحول در دستگاه قضائی به شمار می‌رود. در همین راستا، قوه قضائیه طی سال‌های اخیر تلاش کرده است با توسعه روش‌های ارتباطی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فرآیند‌های مرتبط با تحقق عدالت را فراهم کند.

اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه از طریق مسیر‌های مختلف، امکان طرح درخواست‌ها، انتقادات، شکایات و گزارش‌های مردمی را فراهم کرده است. شهروندان می‌توانند متناسب با نوع درخواست خود از یکی از این روش‌ها استفاده کنند.

سامانه ارتباطات مردمی قوه قضائیه با عنوان «سامع» یکی از مهم‌ترین درگاه‌های غیرحضوری ارتباط مردم با دستگاه قضائی است که با هدف دریافت و پیگیری درخواست‌ها، شکایات، انتقادات و گزارش‌های مردمی راه‌اندازی شده است.

شهروندانی که در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تأخیر در اجرای آرا یا انتقاد از نحوه رسیدگی مواجه هستند، می‌توانند درخواست خود را از طریق این سامانه ثبت کنند تا موضوع برای بررسی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شود.

درگاه سامع به نشانی اینترنتی https://same.eadl.ir در دسترس عموم قرار دارد و امکان ثبت درخواست در موضوعات مختلفی از جمله بررسی اطاله دادرسی، انتقاد از فرآیند رسیدگی، انتقاد از نحوه اجرای آرای قضائی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ارفاقات قانونی، تقاضای ملاقات حضوری با مقامات قضائی، انتقاد از رفتار و عملکرد مسئولان و کارکنان قضائی و ارسال گزارش‌های مردمی را فراهم کرده است. متقاضیان پس از ثبت درخواست می‌توانند از طریق همین سامانه روند پیگیری موضوع را دنبال کنند.

مرکز تماس ۱۲۹ یکی دیگر از راه‌های ارتباط مردم با خدمات حقوقی قوه قضائیه است که با هدف افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به راهنمایی‌های تخصصی فعالیت می‌کند.

شهروندان می‌توانند از طریق این شماره، پرسش‌ها و ابهامات حقوقی خود را در حوزه‌هایی مانند حقوق مدنی، مسائل کیفری، اختلافات خانوادگی و سایر موضوعات حقوقی مطرح و از راهنمایی کارشناسان بهره‌مند شوند. ارائه مشاوره حقوقی رایگان و دسترسی آسان مردم به اطلاعات اولیه درباره مسائل حقوقی، از جمله اهداف این خدمت است.

یکی دیگر از روش‌های ارتباط شهروندان با دستگاه قضائی، مراجعه حضوری به اداره کل ارتباطات مردمی است. افرادی که تمایل دارند مشکلات، درخواست‌ها و مطالبات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند، می‌توانند از این مسیر برای ارائه موضوع و پیگیری آن استفاده کنند. در این روش، درخواست‌های مراجعان دریافت و برای بررسی و پیگیری در اختیار واحد‌ها و مراجع مسئول قرار می‌گیرد.

شهروندان و دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند درخواست‌ها، شکایات و مکاتبات خود را از طریق نامه‌های کتبی و مسیر‌های رسمی اداری به قوه قضائیه ارسال کنند. مکاتبات دریافتی از طریق اتوماسیون اداری و شبکه دولت نیز از جمله مسیر‌های ارتباطی پیش‌بینی‌شده برای انتقال درخواست‌ها و مطالبات به مجموعه قضائی است.

سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه از دیگر فرصت‌های ارتباط مستقیم مردم با مسئولان عالی قضائی است. در جریان این سفرها، با پیش‌بینی سازوکار‌های دریافت درخواست‌ها و ملاقات‌های مردمی، شهروندان می‌توانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند تا درخواست‌های ارائه‌شده برای بررسی و پیگیری به بخش‌های مربوط ارجاع شود.

برگزاری میز‌های خدمت قضائی در نماز جمعه، مساجد و بقاع متبرکه نیز یکی دیگر از راه‌های ارتباط مردم با مسئولان دستگاه قضائی است. در این برنامه‌ها، مسئولان و کارشناسان قضایی با حضور در محل برگزاری میز‌های خدمت، ضمن پاسخگویی به پرسش‌های شهروندان، درخواست‌ها و مشکلات آنان را دریافت و برای پیگیری به مراجع مربوط منتقل می‌کنند.

برگزاری دیدار‌های مردمی و جلسات هفتگی رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که برای ارتباط مستقیم مردم با مسئولان قضائی در نظر گرفته شده است. در این جلسات، شهروندان فرصت دارند مسائل و مشکلات قضائی خود را بدون واسطه با بالاترین مقام قضایی استان مطرح کنند و درخواست‌های آنان برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار گیرد.