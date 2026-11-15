فرمانده سپاه شهرستان بهارستان، از اعزام حدود ۷۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردو‌های راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مصطفی شیبانی، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید گفت: معرفی شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره این اسطوره‌ها، از وظایف مهم ما در قبال نسل جوان است.

وی افزود: در مرحله نخست این اردوها، ۱۹۴ نفر از دانش‌آموزان دختر بخش گلستان با چهار دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند و مرحله بعدی دوم آذرماه با اعزام دانش‌آموزان دختر بخش بوستان برگزار خواهد شد. پس از آن نیز دو کاروان از دانش‌آموزان پسر به این مناطق اعزام می‌شوند.

فرمانده سپاه شهرستان بهارستان با بیان اینکه هر کاروان چهار روز از یادمان‌های دفاع مقدس بازدید خواهد کرد، افزود: در مجموع حدود ۳۵۰ دانش‌آموز دختر و ۳۵۰ دانش‌آموز پسر در این اردو‌ها شرکت می‌کنند.

وی همچنین اردو‌های راهیان نور را فرصتی برای تعمیق باور‌های معنوی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان شرکت‌کننده، پیام‌رسانان شهدا در جامعه باشند.