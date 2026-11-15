حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار و احمد کرمی با حضور در شهرستان آبدانان و دیدار با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران ضمن ابراز همدردی با مردم استان و شهرستان آبدانان؛ بر رسیدگی به وضعیت مصدومان و خدمات رسانی سریع به آن ها، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با تشریح اقدام‌های نخستین پس از دریافت خبر حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران، افزود: دستور‌های لازم به هلال‌احمر، اورژانس، پلیس‌راه، مدیریت بحران استان و فرمانداران آبدانان و دهلران داده شد؛ تا در کوتاه‌ترین زمان، همه ظرفیت‌ها؛ از جمله آمبولانس‌ها و گروه‌های امداد و نجات را به محل حادثه اعزام کنند.

استاندار ایلام تشریح کرد: همچنین با هماهنگی انجام‌شده با استاندار خوزستان، بخشی از مجروحان برای دریافت درمان تخصصی به بیمارستان‌های استان همجوار منتقل شدند.

کرمی اضافه کرد: بیمارستان‌های دهلران، آبدانان و همه مراکز درمانی استان با حضور کامل کادر پزشکی و گروه‌های درمانی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و با انتقال مصدومان به بیمارستان‌ها؛ روند درمان بلافاصله آغاز شد.

وی با بیان این که مسئولان ارشد کشوری از نخستین دقایق؛ پیگیر اوضاع بودند، یادآوری کرد: در همان ساعت‌های نخست؛ رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، سخنگوی دولت، معاون سیاسی وزیر کشور و شمار زیادی از اعضای هیئت دولت در تماس‌های تلفنی، پیگیر روند امدادرسانی، بررسی ابعاد حادثه و گسیل امکانات لازم برای کمک به حادثه‌دیدگان بودند.

استاندار ایلام درباره پیگیری‌های انجام‌شده برای مشخص شدن علت سانحه تاکید کرد: دیشب پس از پیگیری کار‌های امدادی و درمانی؛ با هماهنگی دستگاه قضایی و مسئولان مرتبط، دستور داده شد ابعاد فنی و علت اصلی حادثه با دقت تمام بررسی کارشناسی شود تا نتیجه آن در نخستین فرصت به آگاهی عموم برسد.

حجت الاسلام و المسلمین کریمی تبار نیز با حضور در شهرستان آبدانان و دیدار با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران و ابراز همدردی با مردم شهرستان آبدانان، گفت: رسیدگی به وضعیت مصدومان در اولویت مسئولان است.

همچنین نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام در مراسم ترحیم جان‌باختگان حادثه اتوبوس NGL دهلران شرکت کردند.

اتوبوس حامل کارگران شرکت NGL دهلران شامگاه شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس دهلران به مورموری آبدانان و در محدوده «سه‌گر»، حوالی چاه‌های نفت واژگون شد.

عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان با گسیل ۱۲ گروه عملیاتی، ۳۲ نیروی امدادگر و ۵۰ دستگاه آمبولانس و خودروی نجات از استان‌های ایلام و خوزستان انجام شد.

در پی جان‌باختن ۱۲ تن از کارگران این مجموعه؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام در پیامی مشترک یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز در شهرستان آبدانان اعلام کردند.

همچنین رئیس‌جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزیر کشور در تماس‌های مستقیم دستور‌های لازم را برای به‌کارگیری تمامی امکانات و ارائه بالاترین سطح خدمات درمانی و امدادی صادر کردند.

طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (NGL) دهلران از طرح‌های مهم حوزه انرژی در جنوب استان ایلام به شمار می‌رود که روزانه شمار فراوانی از نیرو‌های بومی و فنی در بخش‌های گوناگون آن مشغول به کار هستند.

رفت‌وآمد کارکنان این مجموعه صنعتی به دلیل شرایط کوهستانی و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، همواره نیازمند توجه ویژه رانندگان به اصول ایمنی است.