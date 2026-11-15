مستند‌های «گنج‌های نفرین‌شده»، «آن مرد دیگر در را باز نکرد»، «نقاش آسمان» و «جای پای او»، از شبکه‌های مستند و آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «گنج‌های نفرین‌شده» به بررسی موارد منجر به مرگ و حوادث ناگوار در پی مواجهه با پدیده‌های طبیعی و ساخته دست بشر، از جمله برخی آثار و نقاشی‌ها، می‌پردازد.

این مستند با نگاهی به نمونه‌هایی از حوادث و مرگ‌های رخ‌داده در پی مواجهه انسان با پدیده‌های طبیعی و ساخته دست بشر، ابعاد و عوامل مرتبط با این اتفاقات را بررسی می‌کند.

«گنج‌های نفرین‌شده» امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۲، بازپخش می شود.

مستند «آن مرد دیگر در را باز نکرد» با محوریت زندگی و شخصیت مرحوم مهدی آذریزدی، نویسنده و شاعر نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان، از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند به پرتره‌ای از مرحوم مهدی آذریزدی، نویسنده و شاعر، می‌پردازد و زندگی و شخصیت این چهره ادبی را روایت می‌کند.

«آن مرد دیگر در را باز نکرد» امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰، بازپخش می شود.

مستند «نقاش آسمان» از دوشنبه ۲۵ تا چهارشنبه ۲۷ آبان‌ ساعت ۲۲:۳۵ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

این مستند به کارگردانی محسن اردستانی و تهیه‌کنندگی شهرام ناصری، زندگی شهید محمود باقری، از فرماندهان گمنام حوزه هوافضا، را از دوران کودکی تا شهادت روایت می‌کند.

شهید باقری از همرزمان شهید امیرعلی حاجی‌زاده و از چهره‌های اثرگذار حوزه موشکی بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه، به همراه شماری از فرماندهان و همکاران خود به شهادت رسید.

در این مستند که تولید مرکز سیمرغ است با بهره‌گیری از مصاحبه‌های منتشرنشده با چهره‌های اثرگذار حوزه هوافضای سپاه، بخش‌هایی از تلاش‌ها، ناگفته‌های زندگی و کارنامه عملیاتی و صنعتی این شهید روایت می‌شود.

ست با

مستند «جای پای او» با روایت فعالیت‌های سید حمید فیض، مدیر مدرسه روستای مارشک، تلاش‌های او برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و تحصیل در میان اهالی این روستا را به تصویر می‌کشد.

مستند «جای پای او» به فعالیت‌های سید حمید فیض، مدیر مدرسه روستای مارشک می‌پردازد، فردی که با تلاش و پیگیری، زمینه گسترش فرهنگ کتابخوانی و توجه بیشتر به تحصیل را در این روستا فراهم کرده است.

این مستند به کارگردانی افشین ایمانی و جواد صافی، امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳، تکرار می شود.