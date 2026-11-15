حمله یک قلاده گرگ به تعدادی از اهالی روستای کندر در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی، چند مصدوم بر جای گذاشت؛ حیوان پس از چند ساعت جست‌وجوی مأموران محیط‌زیست و با همکاری مسئولان محلی شناسایی و از محدوده روستا خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، امیدرضا تونی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج، گفت: پس از دریافت گزارش مردمی درباره حمله گرگ به اهالی روستای کندر، مأموران محیط‌بانی پورکان برای بررسی حادثه و تأمین امنیت ساکنان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و چند ساعت جست‌وجو با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستا، موفق به شناسایی گرگ شدند و با انجام اقدامات لازم، آن را از محدوده مسکونی دور کردند.

تونی با اشاره به مصدومیت تعدادی از اهالی در این حادثه گفت: افراد آسیب‌دیده با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند تا خدمات درمانی و اقدامات پیشگیرانه، از جمله واکسیناسیون علیه بیماری هاری، برای آنان انجام شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج همچنین از ادامه گشت‌زنی و پایش محدوده روستای کندر و زیستگاه‌های اطراف آن خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و حفظ امنیت ساکنان منطقه در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.