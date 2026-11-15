به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد از تعیین مصلح برای هر طایفه به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات خبر داد و بر ضرورت تأمین امنیت و حمایت از مصلحین، معتمدین و ریش‌سفیدان تأکید کرد.

علیرضا سالاری در جلسه هم‌اندیشی با موضوع صلح و سازش که با حضور امام جمعه شهرستان، دادستان، فرمانده سپاه، مسئول اورژانس قضایی و جمعی از مصلحین در محل نمازخانه دادگستری عنبرآباد برگزار شد، بر جایگاه والای معتمدین و ریش‌سفیدان در جامعه و ضرورت تأمین امنیت و حمایت از این قشر تأثیرگذار، تأکید کرد.

وی همچنین از کاهش محسوس جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سایه تعامل سازنده با سران طوایف و معتمدین محلی قدردانی کرد و افزود: در راستای اجرای طرح صلح وسازش پرونده‌های قضایی موسوم به طرح سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، هر طایفه موظف شد در صورت امکان، تعدادی از پرونده‌های مربوط به طایفه خود را به صلح و سازش برساند.

بر اساس این گزارش، این جلسه با سخنان امام جمعه شهرستان در خصوص اهمیت فرهنگ صلح و سازش و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز شد.

در این جلسه، حاضرین ضمن تبادل نظر در خصوص ظرفیت‌های موجود، بر همکاری همه‌جانبه نهاد‌های مردمی و انقلابی برای تحقق اهداف طرح شهید سلیمانی و ترویج فرهنگ گذشت و آشتی در جامعه تأکید کردند.