به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، جلسه کمیته واردات کالا‌های اساسی با حضور سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران و معاونین و مدیران عضو کمیته برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت واردات، تخلیه، نگهداری و انتقال کالا‌های اساسی و راهکار‌های صیانت از محموله‌های وارداتی مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد جعفری با تأکید بر ضرورت حفاظت دقیق از کالا‌های اساسی اظهار کرد: گندم و سایر کالا‌های وارداتی، سرمایه‌های ملی و متعلق به بیت‌المال هستند و صیانت از آنها در تمامی مراحل تخلیه، نگهداری و انتقال، مسئولیتی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است. باید با نظارت مستمر بر فرآیند تخلیه و شرایط نگهداری، از هرگونه آسیب، افت کیفیت و هدررفت این سرمایه‌ها جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به حجم قابل توجه واردات گندم و روغن از طریق بنادر استان افزود: کمیته واردات با هدف مدیریت منسجم فرآیند‌ها و پیشگیری از بروز اختلال در زنجیره تأمین تشکیل شده و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه مدیران و کارشناسان، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ کنیم.

مدیرکل غله مازندران، کمبود ناوگان حمل را از جمله چالش‌های موجود برشمرد و تصریح کرد: تأمین کامیون، استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، بهره‌گیری از انبار‌های موجود در استان و پیگیری پرداخت مطالبات رانندگان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند انتقال کالا‌ها از بنادر را تسریع کند. همچنین تعیین تکلیف اسناد گمرکی و پیگیری اعلام وصول محموله‌های گندم ارسال‌شده به سایر استان‌ها باید با جدیت دنبال شود.

جعفری با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط جوی پیش‌رو خاطرنشان کرد: وضعیت انبار‌های کارخانجات آرد باید از نظر شرایط نگهداری و حفاظت از گندم مورد بررسی قرار گیرد تا احتمال نفوذ رطوبت و آسیب به ذخایر به حداقل برسد. همچنین افزایش ظرفیت انبار‌های تحت کلید گمرک، ساماندهی نیرو‌های انسانی فعال در بنادر و رعایت تناسب در توزیع ذخایر گندم در سطح استان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آمادگی نانوایی‌ها برای شرایط احتمالی محدودیت گاز را ضروری دانست و گفت: تجهیز واحد‌های خبازی به سامانه‌های دوگانه‌سوز باید با جدیت پیگیری شود تا در شرایط اضطراری، فعالیت نانوایی‌ها و تأمین نان مردم با وقفه مواجه نشود.

مدیرکل غله مازندران در پایان تأکید کرد: صیانت از ذخایر راهبردی کشور، جلوگیری از هدررفت بیت‌المال و انتقال به‌موقع کالا‌های اساسی، نیازمند هماهنگی و مسئولیت‌پذیری تمامی مجموعه‌های مرتبط است و این کمیته با رصد مستمر مراحل کار، رفع موانع و حفاظت از سرمایه‌های ملی را با جدیت دنبال خواهد کرد.