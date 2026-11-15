­عضو هیئت مدیره انجمن خودروسازان ایران گفت: سامانه جامع تجارت محدودیت‌های زیادی برای تامین قطعات خودرو ایجاد کرده و با وجود مصوبات دولت نظیر واردات قطعات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود و دیگران، اما در سامانه جامع تجارت قوانین دست و پاگیر همچنان پابرجا است.

قوانین دست و پاگیر سامانه جامع تجارت، سد راه تولید

قوانین دست و پاگیر سامانه جامع تجارت، سد راه تولید

بهروز مرادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: فهرست جدید محل‌های مجاز تأمین ارز، محدودیت تازه‌ای در گزینه‌های قابل انتخاب هنگام ثبت سفارش کالا‌ها ایجاد کرده است.

وی گفت: امسال تامین ارز قطعات خودرو از طریق بازار آزاد انجام می‌شود یعنی همان ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان و هیچ سهمیه دولتی برای ارز نداریم، این موضوع نیاز به نقدیگی را افزایش داده است، زیرا ما باید ارز حاصل از صادرات دیگران را با نرخی نزدیک به بازار آزاد خریداری کنیم.

مرادی با اشاره به وضعیت تولید اتوبوس در کشور افزود: میزان تولید اتوبوس در ۶ ماهه نخست امسال تفاوتی با مدت مشابه در سال گذشته نداشت، اما اتوبوس معمولا به نهاد‌های دولتی یا شهرداری‌ها فروخته می‌شود و آنها هم با اوراق مشارکت خرید می‌کنند.