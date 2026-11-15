مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، مجتبی یادگاری قهرمان دوومیدانی کشور و سفیر همدلی صنعت برق ایران را به عنوان «سفیر گردشگری استان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، جلیل جباری روز یکشنبه با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری استان اظهار کرد: معرفی شایسته داشته‌های گردشگری اردبیل نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و چهره‌های اثرگذار ملی است و حضور افرادی که از اعتبار و ارتباطات اجتماعی برخوردارند، می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن جاذبه‌های منطقه ایفا کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجتبی یادگاری در قالب پویش ملی «قرار همدلی» و سفر به استان‌های مختلف کشور با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی افزود: اقدام ارزشمند ایشان در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و جلب مشارکت عمومی، الگویی مناسب برای استفاده از ظرفیت چهره‌های ملی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تصریح کرد: انتظار می‌رود سفیر گردشگری استان در کنار فعالیت‌های خود، ظرفیت‌های متنوع اردبیل در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را نیز به مردم سراسر کشور معرفی کند.

جباری با اشاره به برخورداری استان اردبیل از جاذبه‌های شاخص تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، کوه سبلان، آب‌های گرم معدنی، جاذبه‌های طبیعی و تنوع صنایع دستی به عنوان بخشی از ظرفیت‌های قابل معرفی استان نام برد و ادامه داد: هدف از این اقدام، تقویت شناخت عمومی از قابلیت‌های گردشگری اردبیل، کمک به جذب گردشگران و حمایت از رونق اقتصاد گردشگری استان است.

وی اظهار امیدواری کرد با همراهی سفیر گردشگری استان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و اجتماعی وی، گام‌های مؤثری در معرفی اردبیل به‌عنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور برداشته شود.