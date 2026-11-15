به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امین درخشان در آیین اختتامیه دوسالانه انتخاب کتاب سال استان با اشاره به آغاز هفته کتاب با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو می‌کنیم» گفت: کتاب تنها مجموعه‌ای از صفحات کاغذی نیست، بلکه هویت و شناسنامه تاریخی و تمدنی یک ملت است و نویسندگان و پژوهشگران در ماندگاری فرهنگ و تمدن کشور نقش مهمی دارند.

وی با اشاره به برگزاری دوسالانه انتخاب کتاب سال استان افزود: در این دوره حدود ۱۴۰ عنوان کتاب از سوی نویسندگان استان به خانه کتاب و ادبیات ایران ارسال شد که آثار بر اساس معیار‌ها و استاندارد‌های تخصصی از سوی هیئت داوران بررسی شدند.

درخشان با بیان اینکه برخی آثار ارزشمند استان نیز در این رقابت انتخاب نشدند، از نویسندگان خواست در دوره‌های آینده علاوه بر توجه به محتوای آثار، استاندارد‌های نگارش، صفحه‌آرایی و ضوابط تخصصی انتشار کتاب را نیز مدنظر قرار دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به انتشار حدود ۱۵۰ عنوان کتاب در سال ۱۴۰۵ تاکنون، این آمار را با توجه به جمعیت استان و مشکلات موجود در حوزه نشر، به‌ویژه افزایش قیمت کاغذ، قابل توجه دانست.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی در هفته کتاب خبر داد و گفت: تجلیل از نویسندگان، مورخان و پژوهشگران استان، برگزاری برنامه ویژه نکوداشت بیش از نیم قرن فعالیت علمی و ادبی دکتر سید ساعد حسینی و رونمایی از تازه‌های نشر استان از جمله این برنامه‌هاست.

درخشان افزود: نمایشگاه کتاب نیز در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برپا شده و به مدت یک ماه میزبان علاقه‌مندان و کتاب‌دوستان خواهد بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین با تأکید بر نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه جوامع گفت: میزان مطالعه و سرانه کتابخوانی از شاخص‌های مهم توسعه کشورهاست و افزایش زمان اختصاص‌یافته به مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز شتاب بیشتر در مسیر پیشرفت باشد.

یدالله رحمانی با بیان اینکه کتاب قدرت تصمیم‌گیری را تقویت و افق نگاه مدیران و نسل جوان را گسترده‌تر می‌کند، افزود: باید کتاب را به متن زندگی مردم وارد کنیم و خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت را با فرهنگ مطالعه پیوند دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و علمی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در کنار پیشینه تاریخی و فرهنگی خود، همواره خاستگاه انسان‌های فرهیخته، اندیشمند، هنرمند و صاحب قلم بوده و نویسندگان و پژوهشگران آن در حوزه‌های مختلف از جمله تاریخ، فرهنگ، ادبیات، آیین‌ها، میراث فرهنگی، دفاع مقدس و ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی قلم می‌زنند.

وی تکمیل تالار مرکزی و مجتمع فرهنگی هنری یاسوج را از اقدامات مهم حوزه زیرساخت فرهنگی استان برشمرد و افزود: این پروژه که سال‌ها با توقف و دشواری‌هایی مواجه بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

رحمانی با اشاره به ضرورت حمایت عملی از نویسندگان و مؤلفان اظهار داشت: حمایت از اهالی قلم نباید تنها به برگزاری مراسم و اهدای لوح تقدیر محدود شود، بلکه باید زمینه تولید، انتشار، توزیع و معرفی آثار آنان فراهم شود.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست خرید آثار منتشرشده نویسندگان استان را در اولویت قرار دهند و با حمایت از ناشران بومی، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب و تقویت ارتباط نویسندگان با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، به رونق بازار نشر کمک کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای معرفی آثار نویسندگان بومی و تشویق نسل جوان به مطالعه، پژوهش و نویسندگی تأکید کرد.