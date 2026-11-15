رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هدف شرکت در یازدهمین گردهمایی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیایی، دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی آمبودزمانی و نیز دیدار با مقامات قضایی روسی به مسکو سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر روز یکشنبه با استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه بین‌المللی شرمیتووا مسکو شد.

یازدهمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا روز دوشنبه با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مقامات قضایی، نهاد‌های حقوق شهروندی و سازمان‌های ناظر بر حسن اجرای قانون از ۱۳ کشور عضو و ناظر در مسکو آغاز خواهد شد.

جهانگیر در بدو ورود به مسکو با بیان اینکه «آمبودزمان» در کشور‌های مختلف وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی را برعهده دارد، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برنامه‌های اجلاس دو روزه اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا گفت: در کنار بررسی راه‌های توسعه همکاری بین کشور‌های عضو، با مقامات کشور‌های شرکت‌کننده و نیز مقامات قضایی روسیه، از جمله دادستان کل و رئیس دیوان عالی روسیه مذاکره و رایزنی خواهد شد.

جهانگیر به برنامه‌ریزی برای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری بین کشور‌های عضو این اتحادیه اشاره و تاکید کرد: براساس تفاهم‌های انجام شده، در صورتی که اتباع کشوری در دیگر کشور‌های عضو مورد ظلم قرار گیرد و یا شکایتی داشته باشند، با مراجعه به آمبودزمان‌ها و سازمان بازرسی می‌توانند حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.