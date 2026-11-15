فرماندار مراغه از تامین ۲ میلیون لیتر سوخت جایگزین برای واحد‌های تولیدی، صنعتی، بیمارستان‌ها و نانوایی‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی امیری راد در جلسه ستاد مدیریت بحران مراغه گفت: با تامین ۲ میلیون لیتر سوخت جایگزین تمهیدات لازم برای شرایط قطع احتمالی گاز در حوزه صنعت، بیمارستان‌ها و واحد‌های نانوایی انجام شده است.

وی اضافه کرد:به منظور آمادگی جهت بازگشایی محور‌های بین شهری و روستایی در مواقع بارش برف ۲۰ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری ساماندهی و ۲ هزار و ۵۰۰ تن نمک برای شهرستان تامین شده است.

فرماندار مراغه از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای روز‌های سرد پیشرو خبر داد و افزود:آرد مورد نیاز برای روستا‌های سخت گذر و هتل برای اسکان بانوان باردار روستایی تامین شده است.

وی اضافه کرد:مسئولان امور آب و شهرداری نیز نسبت به این فصل اقدامات لازم را برای بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و جوی های داخل شهر را انجام دهند.