یادواره چهار شهید تکاور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با یادآوری نقش تاریخی کتابخانه عمومی خرمشهر در دوران دفاع مقدس و محل شهادت این رزمندگان، در این مکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کتابخانه عمومی خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، یکی از سنگر‌های مقاومت رزمندگان در برابر دشمن بعثی بود؛ مکانی که چهار تن از تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آن به شهادت رسیدند.

پس از آزادسازی خرمشهر، شهید بهروز مرادی، از نخستین تفحص‌گران پیکر شهدا، به این کتابخانه آمد و پیکر چهار شهید تکاور نیروی دریایی را در این مکان تفحص و از زیر آوار خارج کرد.

اکنون پس از گذشت سال‌ها از آن روز‌های حماسه و مقاومت، یادواره این چهار شهید در کتابخانه عمومی خرمشهر برگزار شد تا یاد و خاطره مدافعانی که در راه دفاع از میهن جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شود.

یادواره چهار شهید تکاور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با یادآوری نقش تاریخی کتابخانه عمومی خرمشهر در دوران دفاع مقدس و محل شهادت این رزمندگان، در این شهرستان برگزار شد.

تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با تأکید بر ادامه راه شهدا، اعلام کردند؛ با الگوگیری از ایثار و فداکاری آنان، امروز نیز در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن با اقتدار ایستاده‌اند و مسیر دفاع از کشور را ادامه خواهند داد.

کتابخانه عمومی خرمشهر، امروز علاوه بر کارکرد فرهنگی خود، یادآور بخشی از تاریخ مقاومت این شهر و فداکاری رزمندگانی است که نامشان با حماسه دفاع از میهن گره خورده است.