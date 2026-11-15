به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی زنگنه‌نیا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهر آباده، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب با انجام تحقیقات و استفاده از شگرد‌های پلیسی موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند، بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اموال سرقتی کشف و سارق نیز به ۱۶ فقره سرقت کابل از اماکن خصوصی و عمومی اعتراف کرد.

سرهنگ زنگنه‌نیا در پایان از شهروندان درخواست کرد و گفت: ضمن تجهیز اماکن، منازل و خودرو خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته، قفل‌های مناسب و دزدگیر، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.