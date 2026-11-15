نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با تأکید بر ترویج فرهنگ نماز بر پایه علاقه و اشتیاق گفت: نماز زمینه‌ساز همبستگی، قدرت اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان آیت‌الله شعبانی موثقی در جلسه ستاد اقامه نماز ،توجه ویژه به دانش‌آموزان، تقویت نمازخانه‌های مدارس و جذاب‌سازی فضای اقامه نماز، متناسب با نیاز‌های نسل جدید را ضروری دانست.

استاندار همدان هم با اشاره به اجرای نهضت احداث و تجهیز نمازخانه‌های مدارس استان گفت: در اجلاس نماز سال گذشته، نهضت احداث و تجهیز نمازخانه‌های مدارس با هدف بهبود زیرساخت‌های اقامه نماز دانش‌آموزان آغاز و حدود ۵۰۰ مدرسه که فاقد نمازخانه هستند یا نمازخانه‌های آنها نیازمند تعمیر و تجهیز است شناسایی شده‌اند که عملیات احداث و بهسازی نمازخانه‌ها با مشارکت خیرین در حال انجام است.

حمید ملانوری شمسی همچنین از مشارکت سه بانک استان در تأمین منابع مالی این طرح خبر داد و افزود: هر یک از این بانک‌ها ۳۰۰ میلیون تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای احداث و تجهیز نمازخانه‌های مدارس اختصاص داده‌اند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان هم ترویج فرهنگ نماز در جامعه، شناسایی موانع گرایش جوانان به نماز و ارائه راهکار‌های جذاب برای جذب نسل امروزی را از اهداف برگزاری این اجلاس عنوان کرد.

حجت الاسلام حسنی حلم با اشاره به دستاورد‌های اجلاس سال گذشته، از تشکیل نهضت نمازخانه‌سازی مدارس به ریاست استاندار و اختصاص اعتبارات برای تجهیز نمازخانه‌های مدارس خبر داد و گفت: اجلاس‌های نماز در همدان از سطح استان به شهرستان‌ها و بخش‌ها گسترش یافته است تا نتایج آن به اقدامات عملی منجر شود.

در این اجلاس همچنین دو دانش‌آموز و یک مدیر مدرسه موفق در حوزه نماز، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را درباره راهکار‌های جذب دانش‌آموزان به اقامه نماز اول وقت در مدارس مطرح کردند.

در پایان این مراسم نیز از فعالان، خادمان نماز و دستگاه‌های اجرایی استان در عرصه‌های مختلف به پاس تلاش‌های آنان در ترویج فرهنگ اقامه نماز تجلیل شد.