نمایشگاه روایت تصویری فاطمی با عنوان «اینجا پلاک ۱۸ است» هم‌زمان با دهه فاطمیه، با هدف بازخوانی تاریخ و معرفی ابعاد شخصیتی و سیره اخلاقی حضرت فاطمه زهرا(س)، در آستان مقدس امامزادگان عبدالله و صالح شهر کوهسار برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این نمایشگاه با بهره‌گیری از تصاویر و روایت‌های تاریخی، بخش‌هایی از تاریخ فاطمی و معارف مرتبط با زندگی حضرت زهرا(س) را به نمایش گذاشته و تلاش دارد مفاهیم دینی و تاریخی را در قالبی تصویری و قابل فهم به مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، منتقل کند.

در بخش‌های مختلف این نمایشگاه، جلوه‌هایی از شخصیت، رفتار، فضایل اخلاقی و سیره حضرت فاطمه زهرا(س) روایت شده است تا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با برهه‌هایی از تاریخ اسلام، با ابعاد مختلف زندگی و جایگاه آن حضرت در فرهنگ اسلامی آشنا شوند.

بازخوانی تاریخ فاطمی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و انتقال معارف دینی به نسل امروز از اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی عنوان شده است.

نمایشگاه «اینجا پلاک ۱۸ است» از ۱۹ آبان آغاز به کار کرده و تا ۲۲ آبان، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در آستان مقدس امامزادگان عبدالله و صالح شهر کوهسار میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان بود.