ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با راه‌اندازی امکان ورود به پنل اختصاصی کاربران از طریق درگاه ملی «دولت من»، امکان مشاهده سوابق کمک‌های مالی، دریافت رسید الکترونیکی مشارکت و دسترسی به پرونده خادمی را برای علاقه‌مندان و مشارکت‌کنندگان فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش شفافیت و تسهیل ارتباط با علاقه‌مندان به اهل‌بیت علیهم‌السلام، امکان ورود کاربران به پنل اختصاصی خود در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از طریق درگاه ملی «دولت من» فراهم شده است.

با استفاده از این پنل، مشارکت‌کنندگان می‌توانند اطلاعات مربوط به کمک‌های مالی خود در طرح‌های بازسازی و توسعه عتبات عالیات را مشاهده کنند. این اطلاعات شامل تعداد مشارکت‌ها، مجموع مبالغ پرداختی و جزئیات سوابق کمک‌هاست.

همچنین امکان دریافت رسید الکترونیکی با عنوان «سند افتخار مشارکت» برای کمک‌های انجام‌شده فراهم شده است؛ سندی که به‌عنوان یادگار همراهی افراد در مسیر بازسازی و آبادانی حرم‌های مطهر، در پنل اختصاصی آنان قابل دسترسی خواهد بود.

از دیگر قابلیت‌های این پنل، دسترسی به پرونده خادمی و مشاهده سوابق و میزان فعالیت افراد در پویش‌ها و طرح‌های مختلف ستاد، از جمله طرح ملی «۷۲-۷۲» است.

این سامانه همچنین با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص، امکان ثبت اطلاعات حرفه‌ای و ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان را فراهم کرده است تا علاقه‌مندان بتوانند به‌صورت داوطلبانه در پروژه‌های توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر مشارکت کنند.

بر این اساس، مهندسان، معماران، استادکاران، تکنسین‌ها و سایر متخصصان رشته‌های مختلف می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ستاد و ورود از طریق درگاه «دولت من»، اطلاعات تخصصی و سوابق حرفه‌ای خود را در فرم ثبت‌نام متخصصان درج کنند.

اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، مبنای شناسایی و دعوت از نیروهای متخصص متناسب با نیاز پروژه‌ها خواهد بود و مسئولان ستاد در صورت نیاز به تخصص افراد، برای هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت آنان با داوطلبان تماس خواهند گرفت.

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از علاقه‌مندان و مشارکت‌کنندگان دعوت کرده است با مراجعه به نشانی اینترنتی atabat.org و انتخاب گزینه «ورود کاربر از طریق دولت من»، وارد پنل اختصاصی خود شده و سوابق مشارکت‌ها، اسناد افتخار و پرونده خادمی خود را مشاهده کنند.