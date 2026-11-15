معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی و حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها در بررسی و تصویب طرح‌های الحاق اراضی به محدوده‌های شهری و توسعه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در نشست کارگروه زیربنایی و توسعه استان، با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی اظهار کرد: هرگونه الحاق اراضی به محدوده‌های شهری و توسعه‌ای باید با رعایت کامل ضوابط قانونی و حفظ حریم‌های زیست‌محیطی انجام شود.

وی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را از الزامات توسعه دانست و افزود: در بررسی و تصویب طرح‌های الحاق اراضی، رعایت حرائم زیست‌محیطی و حریم و بستر رودخانه‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و از هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی جلوگیری شود.