بنا بر اعلام سازمان هوانوردی فدرال توقف سراسری پرواز‌ها در آمریکا به مدت ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه ادامه یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ان بی سی، این دستور ساعت ۳:۵۴ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا صادر شد و ساعت ۸:۱۵ شب لغو شد. شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، اعلام کرد که هنگام صدور دستور توقف پروازها، بیش از ۳۵۰۰ هواپیما در آسمان بودند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت فلایت‌اِویر، بیش از ۹ هزار پرواز در روز گذشته لغو شد و تا ساعت ۶ عصر به وقت شرق آمریکا در روز جاری نیز ۵۶۰۰ پرواز دیگر لغو شده بود؛ به این ترتیب، شمار پرواز‌های لغوشده از ۱۴ هزار مورد فراتر رفت. برایان بدفورد، رئیس اداره هوانوردی فدرال آمریکا، نیز پیش‌بینی کرده بود که امروز بین ۴ تا ۵ هزار پرواز دیگر لغو شود.

بدفورد همچنین اعلام کرد که روز گذشته در مجموع ۵۰ هزار پرواز برای انجام برنامه‌ریزی شده بود و هنگام صدور دستور توقف سراسری، ۲۰ هزار پرواز هنوز سفر خود را به پایان نرسانده بودند. به گفته او، از این تعداد، ۸ هزار پرواز توانستند فعالیت خود را از سر بگیرند، اما ۱۲ هزار پرواز امکان ازسرگیری فعالیت را پیدا نکردند.

از میان این پروازها، حدود ۳ هزار مورد مربوط به هواپیما‌های خصوصی و هوانوردی عمومی و ۹ هزار مورد مربوط به پرواز‌های تجاری بود.

فرسودگی سیستم‌های ارتباطی قدیمی در آمریکا و فلج شدن ترافیک هوایی

الجزیره گزارش داد جایگزینی سیم‌های مسی قدیمی در یک سایت دور افتاده در آمریکا، دستگاه‌های مسیریابی هوایی را با اختلال مواجه و هزاران پرواز را لغو کرد.

طولانی‌ترین توقف در حرکت پرواز‌های هوایی از سال ۲۰۰۱. در حالی که قرار بود روز شنبه حدود ۲۲٬۲۰۰ پرواز داخلی و بین‌المللی از فرودگاه‌های آمریکا انجام شود، حدود ۱۴٪ از آنها لغو شد. چه اتفاقی برای هوانوردی آمریکا در حال رخ دادن است؟

یک مسافر آمریکایی گفت: ما در فرودگاه شیکاگو سرگردان هستیم و احتمالا این وضعیت دو _سه ساعت ادامه خواهد داشت.

این اختلال پس از آن رخ داد که اداره هوانوردی فدرال آمریکا تصمیم استثنایی مبنی بر توقف پرواز‌ها از فرودگاه‌های آمریکا در سطح کشور صادر کرد. چه چیزی این بحران را شعله‌ور کرد؟

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، توضیح داد مشکل به جایگزینی سیم‌های مسی قدیمی در یک سایت دورافتاده توسط شرکت L۳ Harris Technologies بازمی‌گردد که باعث شد یکی از دستگاه‌های مسیریابی داده در آن سایت، سیستم نظارت بر ترافیک هوایی را با تلاش‌های مکرر برای برقراری ارتباط اشباع کند و در نتیجه خرابی‌ها را به وجود آورد.

علاوه بر این، تجهیزات اصلی که بیش از ظرفیت خود کار می‌کردند، روز جمعه تحت فشاری بیش از توان تحملشان قرار گرفتند.

مارکواین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت: می‌خواهم بدانم که هیچ ارتباطی بین این موضوع و مایکروسافت وجود ندارد. می‌دانم بسیاری از مردم این کار را می‌کنند. آنچه تاکنون دیده‌ایم این است که ارتباط قابل‌توجهی وجود ندارد. ما هنوز در حال کار بر روی این مشکل هستیم.