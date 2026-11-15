بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی صبح امروز موضوعات مربوط به تفاهم‌نامه مشترک حوزه بازرسی کار و تأمین اجتماعی و مشاغل سخت و زیان‌آور، در نشستی با حضور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این جلسه که با حضور سرپرست و جمعی از معاونین و مدیران سازمان و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل بازرسی و جمعی از مدیران این وزارتخانه برگزار شد، غلامحسین محمدی در این نشست هم‌اندیشی با اشاره به توافق و تفاهم‌نامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در خصوص همکاری بازرسان این وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای پوشش موضوعات بازرسی و مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: حل مسائل مذکور را از طریق تعامل و همکاری دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر اقدامات مناسب حوزه روابط کار در این دوره نظیر همکاری و تعامل وزارت کار با تشکل‌ها، به تصمیم‌سازی‌های خوب در حوزه ایمنی و مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اشاره کرد.

هدف‌گذاری موثر سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بازرسی‌ها و حوادث کار، اهمیت سرمایه‌گذاری در راستای کاهش کل حوادث کار، ضرورت درنظر گرفتن مشوق‌های حوزه بازرسی و پیشنهادات در خصوص راهکار‌های توسعه بازرسی‌های کار و کاهش آمار حوادث کار از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. همچنین محمدی در ادامه این نشست، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای تسریع و تسهیل عملیاتی کردن تفاهم‌نامه را ارائه کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه افراد باید با کرامت و حقوق کامل، اشتغال به‌کار داشته باشند، افزود: بازرسی کارگاهی، بازرسی بیمه، بازرسی مشاغل سخت و زیان‌آور در چارچوب تفاهم‌نامه مربوطه قرار می‌گیرند.

حل مسأله اجرای سالم‌سازی محیط‌های کارگاهی از طریق همکاری‌های بین‌بخشی و ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه سالم‌سازی و استانداردسازی محیط کار از دیگر در موارد مطرح شده در این نشست هم‌اندیشی بود.

محمدی در پایان، سازمان تأمین‌اجتماعی را امانتدار مردم دانست و تأکید کرد: در حوزه مشاغل سخت‌وزیان‌آور نیز این امانتداری به صورت ویژه مورد توجه است.

تشریح جزئیات مربوط به شیوه‌نامه جدید همکاری سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در خصوص بازرسی کارگاهی و مشاغل سخت و زیان‌آور، تشریح تکالیف قانونی مرتبط با ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کار و اینکه ۲.۸ درصد کارگاه‌ها استانداردسازی یا ایمن‌سازی را انجام داده‌اند، نیز در این نشست مطرح شد.

ضرورت هدف‌گذاری بهینه‌سازی محیط کار

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جریان این نشست هم‌اندیشی با اشاره به اینکه گفت‌و‌گو‌های مرتبط با حوزه حوادث کار باید بر مبنای کارشناسی باشد، گفت: برای جلوگیری از حوادث کار نیازمند برنامه‌ریزی هستیم.

وی در ادامه با اشاره به حساسیت کار بازرسان کار و ضرورت همخوانی آن با پرداختی‌های این حوزه، افزود: شناسایی خطر، اعلام و اقدام در این حوزه، حساسیت کار بازرسان کار را نشان می‌دهد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت سالم‌سازی محیط کار کارگاهی در حوزه مشمولان سخت و زیان‌آور، اضافه کرد: هدف‌گذاری باید در راستای کاهش حوادث ناشی از کار تنظیم شوند؛ این مهم شامل مشوق‌های حوزه بازرسی نیز می‌شود. باید با نگرش بهینه‌سازی محیط کار باید به سمت بازرسی‌های موثر و مدیریت حوزه مشاغل سخت‌وزیان‌آور حرکت کنیم.

اهمیت نقش‌آفرینی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تدوین آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت‌وزیان‌آور نیز در این نشست توسط معاون وزیر کار مورد تأکید قرار گرفت.

ظرفیت‌های تفاهم‌نامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، ضرورت اقدامات حوزه کاهش حوادث کار از درون کارگاه، تصویب آیین‌نامه معرفی نماینده کارگاه‌ها در حوزه بازرسی کار و کاهش حوادث کار، آسیب‌شناسی گلوگاه‌های حادثه‌خیز در حوادث کار، توسعه ظرفیت‌های آموزشی حوزه حوادث کار و تأثیرگذاری اقتصاد کارگاه در حوزه ایمنی نیز در ادامه این نشست هم‌اندیشی مطرح و مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت.