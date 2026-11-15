فردی که ۸ ماه قبل همسر خود را به قتل رسانده و پیکرش را در آرادان رها کرده بود ؛ شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فردی که ۸ ماه قبل همسر خود را به قتل رسانده و پیکرش را در آرادان رها کرده بود ؛ شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ یداله گلیوری فرمانده انتظامی شهرستان آرادان گفت: در اسفند ماه سال گذشته، جسد زنی در محور آرادان به سمنان کشف شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، بررسی سرنخ‌های موجود و بهره گیری از تجهیزات و سامانه‌های هوشمند پلیسی و فناوری‌های نوین، موفق شدند ابعاد پنهان جنایت را کشف و هویت قاتل را شناسایی کنند.

سرهنگ گلیوری گفت : پلیس پی برد همسر مقتول، وی را در تهران به قتل رسیده و سپس جسدش را در محور آرادان- سمنان رها کرده است .

متهم طی عملیات غافلگیرانه در یکی از شهر‌های شمال شرق کشور دستگیر شد.

گلیوری با بیان اینکه قاتل پس از مواجه با مستندات و شواهد موجود، به ارتکاب جنایت اقرار کرد، گفت: متهم در اعترافات خود، انگیزه قتل را بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی با همسر خود عنوان کرد.