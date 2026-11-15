رئیس‌جمهور گفت: کتاب یکی از ابزار‌های ضروری برای شناخت مسیر درست، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و یافتن راهکار‌های مؤثر برای حل مشکلات مردم است و مسئولان باید با ذهنی باز، پذیرای سخن درست و در مسیر تحقق عدالت و زندگی عزتمندانه برای همه آحاد جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ پزشکیان صبح امروز، یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با درود به روح پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی، از اقدامات و تلاش‌های فعالان حوزه فرهنگ مکتوب قدردانی کرد و اظهار داشت: به شما عزیزان خداقوت می‌گویم؛ فعالیت‌هایی که در این هفته انجام می‌دهید، بسیار مبارک و ارزشمند ا

این در حالی است که برخی افراد تنها دیدگاه خود را قبول دارند و تصور می‌کنند هیچ مسیر یا نظر دیگری جز آنچه آنان مطرح می‌کنند، وجود ندارد یا صحیح نیست؛ درحالی‌که کتاب‌ها ذهن انسان را راجع به مسائل پیرامونی گسترش می‌دهند و نگاه او را بازتر می‌کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر عمیق کتابخوانی بر پذیرش و تغییر نگرش افراد، اظهار داشت: همه ما در برابر امر و دستور مقاومت می‌کنیم، اما زمانی که کتاب می‌خوانیم، به دلیل آنکه در کتاب منیّت و تحمیل نظر شخصی وجود ندارد، ذهن، اخلاق و رفتارمان به‌تدریج تغییر می‌کند. در واقع، با استمرار کتابخوانی متحول می‌شویم و با تجربه‌های گوناگون آشنا می‌شویم. از این‌رو، در هر لحظه می‌توان از تجربه‌های ثبت‌شده در کتاب‌ها درس گرفت و عبرت آموخت.

پزشکیان با اشاره به اوضاع کنونی جامعه و مشکلات کشور تأکید کرد: ضرورت دارد بدانیم گره و مانع اصلی کار کجاست. کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، اما دغدغه مردم را ندارد، اساساً شایستگی حضور در آن جایگاه را ندارد و در چنین شرایطی صرفاً عمر خود را تلف می‌کند. ما باید عملکرد و رفتار خود را با سخن و مسیر درست تطبیق دهیم.

رئیس جمهور هدف حاکمیت را ایجاد فضایی عادلانه برای برخورداری تمامی آحاد جامعه از زندگی عزتمندانه دانست و افزود: بنابراین باید همواره به فکر مردم باشیم، ذهن خود را محدود نکنیم و در برابر سخن درست موضع نگیریم. کتاب نیز همچون نماز، برای خواندن و عمل کردن است. ما نماز را اقامه می‌کنیم، چراکه در تمام اجزای آن درس‌ها و آموزه‌های متعددی وجود دارد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری و اجرای صحیح آموزه‌ها و در نهایت اصلاح امور را فراهم می‌کند، ادامه داد: کسی که کتاب می‌خواند، می‌آموزد و می‌تواند آنچه را فراگرفته به‌درستی اجرا کند و زمینه اصلاح را فراهم آورد. از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها نیز دوری از دروغ، تهمت و مسائلی از این دست است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری، اجرای صحیح آموزه‌ها و اصلاح امور را فراهم می‌کند، ادامه داد: از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها، پرهیز از دروغ، تهمت و رفتار‌های ناپسند از این دست است. قرآن کریم کتاب رحمت است و به ما درس گذشت، پرهیز از کینه، دشنام و دشمنی می‌آموزد؛ رفتار‌هایی که در شأن جامعه اسلامی نیست.

پزشکیان با اشاره به مفاهیم ارزشمند شاهنامه بیان کرد: در شاهنامه درس‌های فراوانی درباره مبارزه با قلدران و زورگویان و همچنین اصلاح‌گری وجود دارد. آز و طمع از مهم‌ترین مفاهیمی است که در این اثر به آنها پرداخته شده و اگر انسان به این صفات مبتلا شود، به قعر جهنم سقوط خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فعالیت کتابداران، نویسندگان و ناشران، آنان را از گروه‌های تأثیرگذار جامعه برشمرد و اظهار داشت: فعالیت‌های شما می‌تواند نسل‌ها و نگرش‌ها را تغییر دهد. کافی است بدانیم و بخواهیم تا بتوانیم در جایگاهی متفاوت از موقعیت کنونی خود قرار بگیریم. ضلالت به معنای فقدان آگاهی و علم و گرفتار بودن در جهل و نادانی است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت شناخت سنت‌ها و روش‌های تاریخی جوامع دیگر، یادآور شد: تصمیم‌گیری بدون برخورداری از تجربه و آگاهی، تصمیمی نادرست است. عزت و سربلندی در گرو شناخت و درک صحیح سنت‌ها و روش‌های تاریخی است و از این طریق می‌توانیم زمینه دستیابی به عزت را فراهم کنیم. بنابراین، هر مدیر، مسئول و دانشجویی که امکان مطالعه دارد، باید برای تغییر شرایط زندگی و بهبود وضعیت موجود کتاب بخواند. امیدوارم در این هفته و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته، زمینه مناسبی برای رشد جامعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی فراهم شود.

رئیس‌جمهور همچنین از تلاش افرادی که با تحمل دشواری‌های سفر، در قالب کتابخانه‌های سیار به مناطق محروم می‌روند و به توزیع کتاب می‌پردازند، قدردانی کرد و افزود: از عزیزانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چراکه کتاب می‌تواند انسان را هدایت کند. مهارت برقراری ارتباط، توجه به پیامی که منتقل می‌کنیم و دقت در آنچه بیان می‌شود، از الزامات فعالیت شما عزیزان در حوزه کتاب و نشر است.

پزشکیان در پایان همچنین با اشاره به ضرورت رفع کمبود‌ها و کاستی‌های حوزه چاپ و نشر، گفت: در دولت درباره راهکار‌های برطرف کردن مشکلات و کسری‌های این حوزه بحث و گفت‌و‌گو خواهیم کرد. می‌توانیم با افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ کتابخوانی از وضعیت کنونی عبور کنیم. هر فردی نیز باید در جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارد، خدمتگزار مردم و جامعه باشد.