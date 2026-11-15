به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی وقوع زمین‌لرزه در منطقه لواسان، سازمان اورژانس استان تهران برای بررسی وضعیت منطقه اقدام به اعزام تیم‌های ارزیاب کرد.



تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در این رابطه اظهار داشت: پس از وقوع این زمین‌لرزه، تاکنون هیچ تماسی مبنی بر مصدومیت یا نیاز به کمک دریافت نشده است.



وی افزود: تیم‌های ارزیاب اورژانس هم‌اکنون در محل اعزام شده‌اند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند. تا این لحظه هیچ‌گونه مصدومیتی گزارش نشده و گزارش تکمیلی درباره وضعیت منطقه پس از بررسی‌های میدانی منتشر خواهد شد.