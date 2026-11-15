پخش زنده
امروز: -
پس از وقوع زمینلرزه در حوالی لواسان، تیمهای ارزیاب اورژانس به محل اعزام شدند؛ تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران اعلام کرد که تاکنون هیچ مصدومی از این حادثه گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی وقوع زمینلرزه در منطقه لواسان، سازمان اورژانس استان تهران برای بررسی وضعیت منطقه اقدام به اعزام تیمهای ارزیاب کرد.
تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در این رابطه اظهار داشت: پس از وقوع این زمینلرزه، تاکنون هیچ تماسی مبنی بر مصدومیت یا نیاز به کمک دریافت نشده است.
وی افزود: تیمهای ارزیاب اورژانس هماکنون در محل اعزام شدهاند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند. تا این لحظه هیچگونه مصدومیتی گزارش نشده و گزارش تکمیلی درباره وضعیت منطقه پس از بررسیهای میدانی منتشر خواهد شد.