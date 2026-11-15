اجلاسیه شهدای ورزشکار کردستان با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و پهلوانی و پاسداشت قهرمانانی برگزار شد که قهرمانی را با ایمان و دفاع از میهن پیوند زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در اجلاسیه شهدای ورزشکار کردستان مسئولان استان با تأکید بر جایگاه وحدت، همدلی و همراهی مردم کردستان با آرمان‌های نظام اسلامی از برگزاری بیش از هزار رویداد ورزشی و فرهنگی با محوریت شهدای ورزشکار از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر دادند.

در این اجلاسیه نماینده ولی‌فقیه در استان معرفت جوانمردی و اخلاق‌مداری را سه ویژگی برجسته شهدای ورزشکار دانست و بر ترویج ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای تأکید کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان هم با بیان اینکه شهدای ورزشکار قهرمانی را با ایمان و ایثار پیوند زدند آنان را الگویی ماندگار برای نسل جوان دانست.

همچنین در این اجلاسیه بر حمایت از ورزشکاران توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تقویت ظرفیت‌های ورزش استان برای حضور موفق در میادین ملی و بین‌المللی تأکید شد.