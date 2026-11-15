رئیس پلیس فتا فراجا در آیین اعطای انتصاب مدیران انتظامی حوزه جنوب کرمان، مدیریت انقلابی را لازمه موفقیت در ماموریت‌های مهم حوزه نظم و امنیت برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس پلیس فتا فراجا در آیین اعطای انتصاب مدیران انتظامی حوزه جنوب کرمان، مدیریت انقلابی را لازمه موفقیت در ماموریت‌های مهم حوزه نظم و امنیت برشمرد.

سردار "مجید"در این آیین با اشاره به ابعاد جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: در این نبرد، شاهد جنگی فناورانه و مبتنی بر فناوری اطلاعات بودیم و کشور‌های دیگری نیز در این جنگ شرکت کردند.

وی ادامه داد: مقابله مستقیم و مؤثر مردم در جنگ به ظرفیت‌های تازه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله افزایش انسجام داخلی و نمایش عمق دانش رهبر شهید و فرهیخته انقلاب تبدیل شد.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درباره انتصابات گفت: انتصاب درست در یک شغل، بسیار به پویایی آن سازمان، بهینه‌سازی روابط داخلی و آرامش فکر و خیال مسئولان، زیرمجموعه‌ها و خانواده‌های آنان کمک می‌کند.