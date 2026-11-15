۱۰ هکتار از اراضی موقوفه عبدل‌آباد اشتهارد برای احداث مرکز امید و زندگی و ساماندهی و بازتوانی معتادان متجاهر اختصاص یافت؛ طرحی که با هدف توسعه زیرساخت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت این افراد به جامعه دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، با اعلام تصویب اختصاص این اراضی گفت: این تصمیم پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، در نشست بررسی و تعیین تکلیف زمین مورد نیاز اجرای طرح اتخاذ شد.

وی افزود: احداث مرکز امید و زندگی بخشی از برنامه‌های استان برای ساماندهی معتادان متجاهر است و در این مجموعه، علاوه بر نگهداری و ساماندهی، زمینه ارائه خدمات حمایتی و بازتوانی نیز فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این طرح ادامه داد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پیگیری مراحل احداث و راه‌اندازی مرکز را بر عهده دارد.

صفری همچنین بر ضرورت همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه، فرمانداری اشتهارد و سایر دستگاه‌های مسئول برای تسریع در اجرای طرح و رفع موانع احتمالی تأکید کرد.

مرکز امید و زندگی با هدف کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌کردن شرایط بازتوانی و بازگشت معتادان متجاهر به زندگی اجتماعی پیش‌بینی شده است.