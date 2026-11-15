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امروز یکشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۵، زمینلرزهای به بزرگی ۳ ریشتر در منطقه لواسان استان تهران رخ داد که در عمق ۱۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امروز یکشنبه در ساعت ۱۴:۰۲:۵۴، زمینلرزهای به بزرگی ۳ ریشتر در حوالی لواسان در استان تهران به وقوع پیوست.
بر اساس دادههای ثبت شده، این لرزش در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵/۶۹ درجه عرض شمالی و ۵۱/۵۸ درجه طول شرقی رخ داده است. تا این لحظه، گزارشی مبنی بر وقوع خسارات یا آسیبهای احتمالی ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده است.