به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امروز یکشنبه در ساعت ۱۴:۰۲:۵۴، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در حوالی لواسان در استان تهران به وقوع پیوست.

بر اساس داده‌های ثبت شده، این لرزش در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵/۶۹ درجه عرض شمالی و ۵۱/۵۸ درجه طول شرقی رخ داده است. تا این لحظه، گزارشی مبنی بر وقوع خسارات یا آسیب‌های احتمالی ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است.