در فیلیپین، شماری از معترضان علیه برگزاری اجلاس آ سه آن در مانیل و در پی سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور، با پلیس درگیر و تعدادی هم دستگیر شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری آسوشیتدپرس، در گزارشی از آغاز به کار نشست سالانه سران کشور‌های جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین خبر داد.

براساس گزارش ها ، درگیری‌های عمده و پیامد‌های آنها در صدر دستور کار این نشست قرار دارد.

شماری از معترضان علیه برگزاری اجلاس آ سه آن در مانیل با پلیس درگیر و تعدادی هم دستگیر شدند.

آنها سعی داشتند به سمت محل برگزاری چهل و نهمین اجلاس اتحادیه کشور‌های جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) راهپیمایی کنند.

یکی از معترضان به دست مأموران پلیس حمل و به داخل یک وسیله نقلیه منتقل شد. معترضان با کاریکاتور‌هایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مسخره می‌کردند، تجمع کردند.

آنها بنر‌هایی با شعار‌هایی مانند توافقنامه‌های نابرابر را رد کنید! ترامپ از کشورما برو! در دست داشتند.

رهبران جنوب شرقی آسیا یکشنبه اجلاس سالانه خود را در مانیل، پایتخت فیلیپین، برای سه روز مذاکره، از جمله گفت‌و‌گو با رهبران جهان به رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، افتتاح کردند.

سفر مهم دونالد ترامپ به آسیا می‌تواند به تقویت جایگاه او پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای کمک کند.