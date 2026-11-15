محله اسلام‌آباد و تپه مرادآب کرج با اجرای طرح‌های عمرانی، ساماندهی بافت فرسوده، بهسازی معابر و توسعه بوستان پلکانی شهید مصطفایی، در مسیر تبدیل به یکی از کانون‌های تاریخی، تفریحی و گردشگری شهر قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی محله اسلام‌آباد، توسعه زیرساخت‌های شهری و احیای بافت قدیمی این محدوده را زمینه‌ساز رونق گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دانست.

علیرضا رحیمی محمودآبادی در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح احداث و بهسازی بوستان پلکانی شهید مصطفایی در اسلام‌آباد گفت: این محله با برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی و تاریخی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری و تفریحی کرج را دارد.

وی با تشریح اقدامات عمرانی انجام‌شده در این محدوده افزود: احداث رینگ ۳۰ متری، تملک و آزادسازی اراضی در محدوده خط ۱۴۰۰ به بالا، بازسازی پله‌های قدیمی، ایجاد فضاهای مکث و پاتوق‌های محله‌ای، بازسازی پارک دانایی و بهسازی و آسفالت معابر از جمله طرح‌هایی است که با توجه به شرایط خاص جغرافیایی اسلام‌آباد در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، تشکیل شرکت توسعه و عمران تپه مرادآب را از اقدامات مرتبط با ساماندهی این محدوده عنوان کرد و گفت: این شرکت با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده، ارتقای کیفیت سکونت و افزایش سرانه‌های خدماتی تشکیل شده است و اختصاص اعتبارات عمرانی و توجه به ظرفیت‌های منطقه می‌تواند روند تحول اسلام‌آباد را سرعت ببخشد.

رحیمی محمودآبادی با اشاره به احداث بوستان پلکانی شهید مصطفایی در منطقه ۶ اسلام‌آباد و در اراضی تملک‌شده طرح ساماندهی اظهار کرد: این بوستان علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز و بهبود سیمای شهری، با تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به فضایی برای فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی در طراحی این مجموعه تأکید کرد و افزود: نصب المان‌های ملی و مذهبی و بهره‌گیری از عناصر هویت‌بخش باید در طراحی و تکمیل بوستان مورد توجه شهرداری قرار گیرد.

این عضو شورای شهر کرج، تپه مرادآب را ظرفیتی کمتر شناخته‌شده در قلب کرج توصیف کرد و گفت: ویژگی‌های طبیعی، نوع سنگ‌های موجود و موقعیت جغرافیایی این محدوده امکان ایجاد فضایی متفاوت را فراهم کرده است و می‌توان با مشارکت هنرمندان، صاحبان ایده و استادکاران ماهر و بهره‌گیری از الگوهای معماری بناهای شاخص کشور، جذابیت‌های این منطقه را افزایش داد.

رحیمی محمودآبادی در پایان تأکید کرد: بهسازی و زیباسازی خانه‌های قدیمی در کنار توسعه بوستان پلکانی شهید مصطفایی و تکمیل طرح‌های عمرانی می‌تواند ضمن حفظ هویت تاریخی و فرهنگی اسلام‌آباد، این محله را به یکی از گذرهای جذاب شهری و مقاصد تازه گردشگری کرج تبدیل کند.