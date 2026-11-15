به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی با اشاره به دستاوردهای برنامه سلامت کودکان و نوزادان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: تغذیه با شیر مادر یکی از مؤثرترین راهکارها برای تأمین سلامت مادر و کودک و تضمین رشد و تکامل مطلوب نوزادان است. شیر مادر با دارا بودن ترکیبات غذایی و عوامل ایمنی منحصر به فرد، نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها، تقویت سیستم ایمنی، رشد مناسب و تکامل جسمی و شناختی کودک دارد. همچنین شیردهی برای سلامت مادر نیز فواید ارزشمندی به همراه دارد.

ترویج تغذیه با شیر مادر

وی افزود: در راستای حمایت، حفاظت و ترویج تغذیه با شیر مادر، در شش ماهه نخست امسال اقدامات متعددی با هدف ارتقای آگاهی مادران، خانواده‌ها و کارکنان نظام سلامت و بهبود کیفیت خدمات مشاوره شیردهی انجام شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در حوزه این دانشگاه گفت: در این مدت، ۲۴ هزار و ۵۲۲ مورد خدمات مشاوره شیردهی به مادران شیرده دارای کودک زیر یک سال ارائه و به رفع مشکلات و چالش‌های شیردهی کمک شده است.

وی بیان کرد: همچنین با ارجاع ۱۸ هزار و ۵۰۵ مادر و نوزاد به مراکز مشاوره شیردهی، وضعیت مادران و نوزادان و حمایت از تداوم شیردهی، به ویژه در روزهای نخست پس از تولد پیگیری شده است.

دکتر شریفی ادامه داد: ارتقای دانش و مهارت کارکنان حوزه سلامت در زمینه حمایت و مشاوره شیردهی در قالب کارگاه‌های ۴۸ ساعته از دیگر موارد اجراشده در این برنامه است.

وی با اشاره به پیگیری اجرای اقدامات ده‌گانه بیمارستان‌های دوستدار کودک با هدف حمایت از شروع و تداوم موفق شیردهی، اضافه کرد: از مجموع ۳۲ بیمارستان حوزه دانشگاه جندی شاپور اهواز، ۱۸ بیمارستان دوستدار کودک هستند و از مجموع ۱۰ ارزیابی شش ماهه نخست سال، پنج بیمارستان دوستدار کودک ارزیابی شدند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: جلب مشارکت خانواده‌ها و تبیین نقش همسر و اطرافیان در حمایت از مادران شیرده و اهمیت برنامه در قالب برنامه‌های مختلف به ویژه بزرگداشت هفته شیر مادر و اطلاع‌رسانی درباره اهمیت بانک شیر مادر و ترویج فرهنگ اهدای شیر مادر برای تغذیه نوزادان نیازمند، به ویژه نوزادان نارس و بستری از دیگر برنامه‌هاست؛ میزان شیر اهدایی به بانک شیر مادر در این مدت ۳۵۰ لیتر و تعداد مادران اهداکننده شیر ۱۳۰ مادر بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: تغذیه با شیر مادر تنها مسئولیت مادر نیست بلکه حمایت همسر، خانواده، جامعه و نظام سلامت نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت شیردهی دارد. فراهم کردن آرامش مادر، کمک به مراقبت از نوزاد و دریافت مشاوره به‌موقع هنگام بروز مشکلات شیردهی، می‌تواند زمینه‌ساز تداوم این تغذیه ارزشمند باشد.

مشاوره شیردهی

شریفی عنوان کرد: مشاوره شیردهی یکی از خدمات مهم نظام سلامت در حمایت از مادران و نوزادان است که با آموزش، شناسایی به موقع مشکلات و ارائه راهکارهای تخصصی، نقش مؤثری در پیشگیری از قطع زودهنگام شیردهی و تداوم تغذیه با شیر مادر دارد.

وی بیان کرد: بسیاری از مادران در دوران شیردهی با مشکلاتی مانند نگرانی از کمبود شیر، نحوه صحیح شیر دادن، درد و زخم نوک پستان، احتقان پستان و مشکلات تغذیه نوزاد مواجه می‌شوند. دریافت مشاوره تخصصی و به موقع می‌تواند به رفع این مشکلات و افزایش اعتماد به نفس مادران کمک کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اساس عملکرد شش‌ماهه نخست امسال، شاخص مشاوره شیردهی از ۳۰.۶ درصد در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۶۵.۵ درصد افزایش یافته است؛ توسعه دسترسی مادران به خدمات مشاوره، تقویت مهارت مشاوران و حمایت مستمر از مادران در دوران شیردهی، از اقدامات مؤثر در راستای ارتقای سلامت مادر و کودک و ترویج تغذیه با شیر مادر است.

وی افزود: بروز مشکلات شیردهی به معنای ناتوانی در شیردهی نیست. با مراجعه به موقع به مراکز مشاوره شیردهی و دریافت راهنمایی تخصصی، بسیاری از مشکلات قابل حل هستند زیرا حمایت از مادر، حمایت از سلامت نسل آینده است.