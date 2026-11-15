رویداد پاسداشت سمنان من با حضور اندیشمندان و فرهیختگان سمنانی از سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار سمنان با بیان اینکه محوریت این مراسم پاسداشت زبان سمنانی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان است گفت : این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان فرهنگی سمنان در حال برگزاری است .

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعالان فرهنگی و گردشگری و شهروندان و با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای زبان سمنانی به عنوان محور اصلی برنامه‌های این جشن،گفت: زبان سمنانی با قدمتی بیش از دو هزار سال، بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ترویج این زبان افزود: با همکاری آموزش‌وپرورش و انجمن‌های فعال در این حوزه، آموزش زبان سمنانی در مدارس ابتدایی شهرستان از پایه اول تا ششم در حال اجراست.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در صیانت از میراث زبانی و فرهنگی این شهر تصریح کرد: حفظ و گسترش زبان سمنانی نیازمند همراهی همه شهروندان است و هر فرد می‌تواند در انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان سمنان گفت: تاکنون بیش از ۱۶۴ اثر تاریخی و فرهنگی در این شهرستان به ثبت رسیده است.

صمیمیان همچنین با اشاره به ثبت جهانی دو بخش خشتی و آجری کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای ثبت جهانی مسجد جامع سمنان و مسجد امام خمینی (ره) نیز در حال انجام است.

برای پاسداشت روز سمنان هفته آخر آبان برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاه صنایع دستی استان‌های سراسر کشور، برگزاری جشنواره‌های موسیقی و غذا‌های محلی، مسابقات ورزشی و بازی‌های بومی، و رویداد سمنان‌من برنامه ریزی شده است.