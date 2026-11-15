سرپرست وزارت نفت گفت: حجم گازی که در پی حادثه سکوی فاز ۱۴ از دست رفته، از طریق سایر سکو‌ها جبران شده است و به‌زودی عملیات بازسازی انجام و فعالیت در این سکو از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید بورد با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت برای استمرار تولید گاز در شرایط دشوار بیان کرد: امروز برای عرض خداقوت و خسته نباشید به همکاران زحمت‌کش خود به این منطقه آمده‌ایم تا به ملت شریف ایران بگوییم که صنعت نفت در سخت‌ترین شرایط نیز برای ایران و کشور قهرمانمان ایستاده است.

وی با بیان اینکه گاز در دشوارترین شرایط تولید می‌شود و به خانه‌های مردم می‌رسد، افزود: این سکو یکی از سکو‌های گازی کشور است که دچار حادثه شده بود، اما خوشبختانه با تلاش همکاران و نیرو‌های امدادی، این حادثه تلفات جانی نداشت.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در این سکو بیان کرد: آتش‌سوزی رخ‌داده با استفاده از ظرفیت کشتی‌های آتش‌خوار و امکانات موجود در منطقه مهار و اطفا شد و بلافاصله پس از آن، همکاران ما برای آغاز عملیات بازسازی و تعمیرات در محل مستقر شدند.

بورد درباره عملیات نجات کارکنان حاضر در سکو گفت: همکارانی که هنگام وقوع حادثه در محل مشغول کار بودند، با تلاش نیرو‌های امدادی از دریا نجات یافتند. عملیات نجات این افراد نیز کار سنگینی بود و خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم. این حادثه خسارت‌های تجهیزاتی به همراه داشت و بخشی از تجهیزات سکو دچار آتش‌سوزی شد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت نفت و گاز پارس برای مدیریت شرایط پس از حادثه بیان کرد: به‌زودی با انجام عملیات بازسازی، فعالیت در این سکو از سر گرفته می‌شود و خوشبختانه حجم گازی که در پی این حادثه از دست رفته است، از طریق سایر سکو‌ها جبران شده است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به شرایط دشوار فعالیت در منطقه و ضرورت همراهی مردم با کارکنان صنعت نفت گفت: لازم است ملت شریف ایران با فرزندان خود در صنعت نفت همکاری کنند تا بتوانیم امسال نیز با مدیریت مصرف و پیوستن به پویش ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، از این شرایط سخت عبور کنیم.

بورد با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری افزود: از مردم درخواست می‌کنیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا بتوانیم گاز موردنیاز همه نقاط کشور را تأمین کنیم و همانند پارسال، امسال را نیز با سربلندی در پیشگاه خداوند و ملت بزرگ ایران پشت سر بگذاریم.

وی هدف اصلی از این بازدید را دیدار با کارکنان صنعت نفت و قدردانی از تلاش‌های آنان دانست و گفت: اینجا هم جزو سرزمین ایران است و همه همان‌طور که رزمندگان و نیرو‌های مدافع کشور در خط مقدم ایستادگی می‌کنند، کارکنان صنعت نفت نیز سربازان ملت ایران در خط مقدم اقتصادی هستند.

سرپرست وزارت نفت ادامه داد: من از طرف رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت به همکارانم خسته‌نباشید می‌گویم؛ همکارانی که در سخت‌ترین شرایط مشغول کار هستند و امیدوارم بتوانیم زحمات این عزیزان را جبران کنیم.

بورد با تأکید بر اهمیت حضور در کنار کارکنان در شرایط دشوار تصریح کرد: انصاف و منطق حکم می‌کرد که در نخستین فرصت به دیدار این همکاران بیاییم و از نزدیک از تلاش‌های آنان قدردانی کنیم. شاید کاری که همکاران ما در چنین شرایطی و در این منطقه انجام می‌دهند، از بسیاری از فعالیت‌های دیگر دشوارتر باشد.

سکوی D فاز ۱۴ پارس جنوبی سه‌شنبه، ۱۹ آبان دچار حادثه آتش‌سوزی شد و عملیات مهار آتش با اقدام به‌موقع نیرو‌های عملیاتی و ایمنی انجام و حریق اطفا شد.