به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به برگزاری این مراسم در اردوگاه ۱۵ خرداد، افزود: لیگ جت (جهاد تبیین) با هدف تقویت مهارت‌های تشکیلاتی، معرفتی و توانایی پاسخ‌گویی دانش‌آموزان به شبهات طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان در قالب گروه‌های چندنفره، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خود را در مراحل مختلف این رقابت‌ها ارائه کردند که این مسیر منجر به شناسایی و ارتقای توانمندی‌های آنان شد.

نجف‌زاده در ادامه با اشاره به روند برگزاری این رقابت‌ها تصریح کرد: در آیین اختتامیه امروز، از ۱۰۰ گروه از گروه‌های شرکت‌کننده با اهدای لوح و هدایای ویژه تجلیل شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم خاطرنشان کرد: حضور پرشور بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز در این مراسم، نشان‌دهنده جایگاه و اثرگذاری بالای این لیگ در میان برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مدارس استان است. وی همچنین تأکید کرد که اداره کل آموزش و پرورش استان، برنامه‌های مشابه را در دوره‌های آتی نیز جهت تداوم این مسیر فرهنگی ادامه خواهد داد.