به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در صد و هشتمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صحیح مصرف گفت: در شرایطی که کشور در تأمین برخی منابع و انرژی‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است، همه مردم باید با اصلاح رفتار مصرفی خود به مدیریت منابع کمک کنند.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه صرفه‌جویی علاوه بر جنبه اقتصادی، ریشه در اخلاق اسلامی دارد، افزود: خاموش کردن چراغ‌های اضافی، استفاده درست از وسایل گرمایشی و سرمایشی و مدیریت مصرف انرژی باید به رفتار عادی مردم تبدیل شود.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اجتماع‌های شبانه مردمی در تقویت روحیه دینی و انقلابی نسل جوان گفت: حضور مردم و خانواده‌ها در اجتماعات و برنامه‌های جمعی، آثار تربیتی قابل توجهی دارد و نمونه‌هایی از این تأثیر را می‌توان در رفتار و گفتار کودکان و نوجوانان مشاهده کرد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد افزود: حضور مردم در این اجتماع شبانه و مشاهده رفتار مردم، تأثیر عمیقی بر کودکان می‌گذارد و موجب شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری، همبستگی و علاقه به ارزش‌های دینی و ملی در آنان می‌شود ازاین‌رو نباید از ظرفیت تربیتی این حضور‌ها غافل شد.

استاندار اصفهان هم در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل مصوب‌ها و پیشنهاد‌های حوزه مدیریت مصرف انرژی به اقدامات عملیاتی، گفت: صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه باید فرهنگ درست مصرف کردن، پرهیز از اسراف و صیانت از منابع عمومی در جامعه نهادینه شود.

مهدی جمالی نژاد ادامه با تأکید بر ضرورت عبور از رویکرد‌های صرفاً شعاری و قراردادی افزود: تشکیل کارگروه و تدوین قرارداد و مصوبه به‌تنهایی کافی نیست؛ مهم آن است که دستگاه‌های مسئول و مدیران اجرایی به این تصمیم‌ها باور داشته باشند و اجرای آن را در مجموعه‌های زیر مجموعه مدیریت خود دنبال کنند و فرهنگ درست مصرف کردن را به یک رفتار عمومی و پایدار تبدیل کنیم.