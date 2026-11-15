به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد رحیمی اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب و رسیدگی به مشکلات موجود، عملیات اجرای خط بای‌پس و لوله‌گذاری به طول ۲۴۵ متر با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۶۰ میلیمتری در محدوده فاز یک نیلوفر ۵ بندرامام خمینی انجام شد.

وی افزود: اجرای این عملیات علاوه بر بهبود شرایط انتقال فاضلاب و ارتقای عملکرد شبکه جمع‌آوری، با هدف کمک به شهرداری در مدیریت و هدایت آب‌های سطحی در زمان بارندگی نیز صورت گرفته است تا زمینه مدیریت بهتر روان‌آب‌ها و کاهش مشکلات احتمالی ناشی از تجمع آب در این محدوده فراهم شود.

رحیمی با تأکید بر ضرورت نگهداری و بهسازی مستمر زیرساخت‌های فاضلاب شهری تصریح کرد: اجرای عملیات اصلاحی و توسعه‌ای در شبکه جمع‌آوری فاضلاب، نقش مؤثری در بهبود روند انتقال فاضلاب، افزایش آمادگی برای شرایط بارندگی و کاهش مشکلات احتمالی برای شهروندان دارد.

سرپرست اداره آبفا بندرامام خمینی در پایان گفت: رسیدگی به مشکلات شبکه جمع‌آوری فاضلاب، همکاری با شهرداری در مدیریت آب‌های سطحی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان از اولویت‌های مجموعه آبفا است و این اقدامات با تلاش نیروهای عملیاتی به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.