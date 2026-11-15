به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی در سفر به استان اصفهان، با حضور در کارگاه فناوری و هوش مصنوعی، از فعالیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه بازدید کرد.

در این بازدید، علی محب رئیس کمیته فنی واترپلو، پیمان گرامی رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان اصفهان و مسئول کمیته فناوری و هوش مصنوعی فدراسیون، شهریار عصارزادگان داور بین‌المللی واترپلو و برخی از پیشکسوتان این رشته از جمله فریدون جلیلی، مجتبی صباغ، بهمن کیانی‌والا، نیما خوشبخت و منصور پاکزاد نیز حضور داشتند.

زمان‌سنج واترپلو پیش از این طراحی و تولید شده بود و در نسخه جدید، با استفاده از فناوری هوش مصنوعی توسعه یافته است. در این بازدید، عملکرد دستگاه و قابلیت‌های فنی آن در شرایط عملی با حضور رئیس فدراسیون، رئیس کمیته فنی واترپلو و داور بین‌المللی این رشته مورد آزمایش قرار گرفت.

از دیگر محور‌های فعالیت کمیته فناوری و هوش مصنوعی فدراسیون، توسعه ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل مسابقات واترپلو است؛ رویکردی که با هدف بررسی روند بازی، ارزیابی عملکرد تیم‌ها و بازیکنان و کمک به تحلیل‌های فنی و برنامه‌ریزی تمرینات پیگیری می‌شود.

پیمان گرامی، مسئول کمیته فناوری و هوش مصنوعی فدراسیون ورزش‌های آبی با اشاره به روند توسعه این طرح‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان داخلی برای طراحی و به‌روزرسانی ابزار‌های تخصصی ورزش‌های آبی را از اهداف کمیته فناوری و هوش مصنوعی دانست.

وی گفت: نسخه هوشمند زمان‌سنج می‌تواند علاوه بر کمک به مدیریت دقیق‌تر زمان مسابقات، در فعالیت‌های آموزشی و تمرینی واترپلو نیز کاربرد داشته باشد. توسعه ابزار‌های هوشمند برای تحلیل مسابقات نیز می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار مربیان و عوامل فنی قرار دهد.

محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین در ورزش‌های آبی، افزود: هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به توسعه ورزش کمک کند که متناسب با نیاز‌های تخصصی رشته‌ها به کار گرفته شود و نتایج آن در بخش‌هایی مانند آموزش، تمرین و برگزاری مسابقات قابل استفاده باشد.

وی گفت: تبدیل ایده‌های علمی به ابزار‌های کاربردی و استفاده از توان متخصصان داخلی اهمیت زیادی دارد. فدراسیون از طرح‌هایی حمایت می‌کند که علاوه بر برخورداری از پشتوانه فنی، بتوانند به بهبود فرایند‌های اجرایی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های ورزشی کمک کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نسخه هوشمند زمان‌سنج پس از تکمیل مراحل فنی و آماده‌سازی، برای بهره‌برداری در مسابقات واترپلو در اختیار مجموعه‌های فعال این رشته قرار خواهد گرفت.