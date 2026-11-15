با اجرای ۱۱ مورد حکم قلع‌وقمع و آزادسازی اراضی کشاورزی در روستا‌های اردوشاهی و چوب‌تراش ارومیه؛ مجموعاً ۹۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در روستا‌های یادشده آزاد سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، باهدف صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، احکام قلع‌وقمع و آزادسازی اراضی کشاورزی در روستا‌های اردوشاهی و چوب‌تراش ارومیه اجرا شد.

در جریان این عملیات ۹ مورد قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای اردوشاهی اجرا شد.

همچنین ۲ مورد حکم قطعی قلع‌وقمع موضوع ماده ۳ قانون مذکور در روستای اردوشاهی عملیاتی شد.

با اجرای این احکام مجموعاً ۹۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در روستا‌های یادشده آزاد سازی شد.

این اقدامات با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی و صیانت از سرمایه‌های ملی و منابع ارزشمند بخش کشاورزی صورت گرفت.