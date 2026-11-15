رئیس شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز کشور گفت: تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در سال ۱۴۰۴ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و دولت چهاردهم نیز در مدت فعالیت خود بیش از چهار هزار و ۷۰۰ طرح آموزشی را اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خدیجه نیزاری، در بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان گفت: شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز کشور از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ تفاهم‌نامه با خیرین زن و مرد در این مجموعه منعقد شده است.

وی با اشاره به رشد تعهدات خیرین مدرسه‌ساز افزود: میزان تعهدات خیرین در سال ۱۴۰۴ به ۲۸.۵ همت رسیده است که نشان‌دهنده گسترش مشارکت مردمی در توسعه فضا‌های آموزشی است.

رئیس شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز کشور با قدردانی از اقدامات دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی گفت: در دو سال گذشته بیش از چهار هزار و ۷۰۰ طرح در این حوزه اجرا شده و سازمان نوسازی مدارس با ایفای نقش حلقه اتصال دولت و جامعه خیرین، زمینه هم‌افزایی منابع دولتی و کمک‌های مردمی را فراهم کرده است.

نیزاری ادامه داد: این هم‌افزایی موجب شده است سازمان نوسازی مدارس در سال اخیر رتبه برتر دستگاه‌های اجرایی کشور را کسب کند. همچنین پویش «بساز مدرسه» با استقبال گسترده مردم، بیش از ۲.۵ میلیون نفر را به مشارکت در مدرسه‌سازی جذب کرده است.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های پاک در مدارس گفت: نصب سامانه‌های خورشیدی در بیش از ۶ هزار مورد از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

نیزاری همچنین به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی اشاره کرد و افزود: دانش‌آموزان کشور در رشته‌های مختلف علمی، در مجموع ۴۹ مدال شامل ۲۶ مدال طلا، ۹ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز کسب کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت مدرسه‌سازی به‌عنوان اقدامی ماندگار افزود: آموزش و پرورش و توسعه فضا‌های آموزشی از ارزشمندترین عرصه‌های مشارکت خیرین است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در آموزش، زمینه رشد علمی و پیشرفت جامعه را فراهم می‌کند.

رئیس شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز کشور در پایان از خیرین، مدیران و اعضای شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز استان زنجان برای مشارکت در توسعه فضا‌های آموزشی قدردانی کرد.