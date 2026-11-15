به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هومان پارسا گفت: راه‌اندازی این دفتر، گامی مؤثر در تسهیل ارائه خدمات حقوقی، اداری و آموزشی به وکلا و کارآموزان استان کهگیلویه و بویراحمد است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های این نمایندگی از حدود یک سال و نیم گذشته آغاز شده است، افزود: فراهم‌سازی تجهیزات، انجام امور اداری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این دفتر، مدتی زمان برد که با تلاش و پیگیری مستمر اعضای نمایندگی، این اقدامات به سرانجام رسید.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و اعضای بخش‌های مختلف نمایندگی، به

‌ویژه سرپرست نمایندگی و مسئول شعبه کارآموزی، گفت: فعالیت بخش‌های مختلف از جمله کارآموزی، دادسرا، بازرسی، سازش و روابط عمومی، نقش مؤثری در تسهیل امور اداری و حرفه‌ای وکلا و کارآموزان استان داشته است.

پارسا با اشاره به خدمات این نمایندگی در حوزه آموزش کارآموزان وکالت بیان کرد: با راه‌اندازی این دفتر، کارآموزان دیگر برای پیگیری امور آموزشی خود نیازی به مراجعه به مرکز استان فارس ندارند و می‌توانند وکلای سرپرست خود را در همین حوزه انتخاب کنند و دوره‌ها و تکالیف آموزشی و قضایی خود را در استان انجام دهند.

وی همچنین از فعالیت شعبه سازش برای رسیدگی به اختلافات میان وکلا و موکلان و فعالیت بخش نظارت و بازرسی برای رصد امور حرفه‌ای وکلا خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این نمایندگی، بخش قابل توجهی از امور که پیش از این باید در مرکز استان فارس پیگیری می‌شد، اکنون در کهگیلویه و بویراحمد انجام می‌شود که این موضوع رضایت‌بخش بوده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از سرپرست نمایندگی و تمامی همکاران این مجموعه ابراز امیدواری کرد: راه‌اندازی این دفتر، زمینه‌ساز استقلال کانون وکلای دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک باشد.

حبیب الله پیشوا، سرپرست نمایندگی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج نیز در آیین افتتاح ساختمان این نمایندگی، با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استقلال کانون وکلای استان، اظهار کرد: ساختمان نمایندگی در سه طبقه و در زمینی به مساحت ۳۷۰ مترمربع خریداری شده است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات لازم، در آینده نزدیک شاهد استقلال کانون وکلای دادگستری استان باشیم.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ وکیل و کارآموز در سطح استان فعالیت دارند، گفت: این نمایندگی در یک سال گذشته علاوه بر رسیدگی به امور حرفه‌ای و اداری اعضا، خدمات حقوقی و حمایتی مختلفی نیز به مردم ارائه کرده است.

پیشوا با تشریح خدمات معاضدت و تسخیری این نمایندگی بیان کرد: در پرونده‌های کیفری که حضور وکیل الزامی است، اما متهم توانایی انتخاب و پرداخت حق‌الوکاله را ندارد، با درخواست دستگاه قضایی، وکیل تسخیری معرفی می‌کنیم تا روند رسیدگی به پرونده‌ها متوقف نشود و خللی در فرایند دادرسی ایجاد نشود.

وی افزود: همچنین افرادی که به علت مشکلات مالی توانایی پرداخت حق‌الوکاله ندارند، می‌توانند برای دریافت وکیل معاضدتی به کانون مراجعه کنند که در همین زمینه، طی یک سال گذشته حدود ۳۰ مورد خدمات معاضدت قضایی به متقاضیان ارائه شده است.

پیشوا در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های نمایندگی و گسترش خدمات حقوقی به مردم، از اقدامات مهمی است که با هدف تقویت جایگاه نهاد وکالت و فراهم‌سازی زمینه استقلال کانون وکلای دادگستری در استان دنبال می‌شود.