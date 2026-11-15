مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف شیرخشک در کشور گفت: در شرایطی که تعداد تولد‌ها نسبت به سال‌های گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته، مصرف سالانه شیرخشک به بیش از ۹۲ میلیون قوطی رسیده است و این موضوع ضرورت بازنگری در الگوی مصرف و نظارت بر زنجیره توزیع را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام شعیبی مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت مصرف شیرخشک در کشور اظهار کرد: در سال‌هایی که تعداد تولد‌ها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نوزاد بود، مصرف سالانه شیرخشک حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون قوطی برآورد می‌شد، اما اکنون با کاهش تعداد تولد‌ها به کمتر از ۸۰۰ هزار مورد، میزان مصرف به بیش از ۹۲ میلیون قوطی رسیده است.

وی افزود: این اختلاف قابل توجه، ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت مصرف و توزیع را نشان می‌دهد. باید مشخص شود چه میزان از این مصرف واقعی است و چه میزان ممکن است ناشی از انحراف در زنجیره توزیع یا مصارف غیرواقعی باشد.

شعیبی با تأکید بر ضرورت شناسایی مسیر‌های احتمالی خروج شیرخشک از شبکه رسمی توزیع تصریح کرد: با وجود توزیع شیرخشک بر اساس کد ملی کودک، همچنان با ارقام بالای مصرف مواجه هستیم و لازم است مسیر‌های احتمالی خروج این محصول از زنجیره رسمی شناسایی و مسدود شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت فرهنگ‌سازی در زمینه تغذیه با شیر مادر تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته برنامه‌های مناسبی برای ترویج تغذیه با شیر مادر اجرا می‌شد، اما به نظر می‌رسد این موضوع در سال‌های اخیر به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. باید بار دیگر ترویج این نوع تغذیه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های سلامت عمومی دنبال کنیم.

شعیبی خاطرنشان کرد: کشور در گذشته در حوزه تولید شیرخشک از ظرفیت صادراتی برخوردار بود، اما امروز با وجود ظرفیت‌های تولیدی، تأمین نیاز داخلی نیز با دشواری‌هایی مواجه شده است؛ بنابراین بازنگری در سیاست‌های مصرف، تولید و توزیع این محصول ضروری است.