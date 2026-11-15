فرماندار ارومیه، در نشست بررسی و پیگیری مصوبات بازدید محله‌محور از دیزج سیاوش، بر ضرورت رسیدگی عملی به مشکلات مردم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، در نشست بررسی و پیگیری مصوبات بازدید محله‌محور از دیزج سیاوش، بر ضرورت رسیدگی عملی به مشکلات مردم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات تأکید کرد.

در این نشست، مجموعه‌ای از مسائل و مطالبات محله در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، خدمات شهری، ترافیک، آموزش و مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

اجرای شبکه فاضلاب، ساماندهی مسیل طرزیلو، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و معابر، بهبود روشنایی، جمع‌آوری نخاله‌ها و پسماندها، احداث مدرسه ۱۲ کلاسه و پیگیری مسائل اجتماعی و آموزشی از جمله محور‌های مطرح‌شده در مصوبات این بازدید بود.

فرماندار ارومیه با تأکید بر اینکه هدف از طرح محله‌محور، تبدیل مطالبات مردم به اقدامات اجرایی و ملموس است، خواستار تعامل و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی شهروندان شد.