مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مجازات همکاری و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان وابسته به کارگزاران بیگانه را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری، به دولت اجازه دادند ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی را بدون کاهش مجموع ساعات کار، در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

مجلس شورای اسلامی همچنین بر مصوبه خود درباره استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در خصوص تامین قیر رایگان پروژه‌های عمرانی اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.