معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ایجاد رشته‌های جدید هنرستانی و اعمال تغییرات در برخی از دروس با هدف رفع هم‌پوشانی محتوای آموزشی و سامان‌دهی و ارتقای کیفیت آموزش‌ها صورت گرفته است.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عباس میرجلیلی با بیان اینکه در تغییرات اعمال شده، هفت رشته‌ی جدید در هنرستان‌های کشاورزی تدریس می‌شود، تصریح کرد: مطالعات کارشناسی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش‌وپرورش نشان می‌داد که برخی رشته‌ها از نظر محتوای آموزشی و زمینه‌های مهارتی هم‌پوشانی داشتند و ازاین‌رو تصمیم گرفته شد رشته‌های دارای محتوای مشابه با یکدیگر تجمیع و در قالب عناوین جدید ارائه شوند.

معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اینکه این بازنگری با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، یکپارچه‌سازی محتوای آموزشی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشی و ایجاد انسجام بیشتر در آموزش‌های مهارتی انجام شده است، افزود: هفت رشته جدید در هنرستان‌های کشاورزی عبارتند از؛ «امور باغی ـ گیاهان زینتی و فضای سبز»، «امور زراعی ـ گیاهان دارویی»، «دامپروری ـ طیور و دام»، «دامپروری ـ طیور و حشرات مفید»، «شیلات»، «ماشین‌های کشاورزی ـ ایجاد گلخانه» و «صنایع غذایی ـ فرآورده‌های غلات» که بر اساس نیاز‌های روز تدوین شده‌اند.

میرجلیلی گفت: در ساختار قبلی، رشته‌های متعددی در حوزه‌های امور باغی و تولیدات گیاهی، امور زراعی، دامپروری، شیلات و آبزی‌پروری، صنایع غذایی و فرآوری محصولات و منابع طبیعی و ماشین‌آلات کشاورزی تعریف شده بود که برخی از آنها از نظر محتوای آموزشی و مهارتی هم‌پوشانی داشتند.

معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی همچنین درباره ایجاد تغییر در روش سنجش مهارت هنرجویان (نمره دادن) اظهار داشت: بر اساس شیوه‌نامه جدید، ۵۰ درصد نمره به ارزشیابی عملکردی هماهنگ کشوری به‌صورت سامانه‌ای، ۲۵ درصد به ارزشیابی مستمر توسط مربی و ۲۵ درصد به ارزشیابی عملی توسط مربی اختصاص دارد.

میرجلیلی افزود: در این روش، عملکرد هنرجو در طول دوره آموزشی و توانایی واقعی او در اجرای مهارت‌های آموخته‌شده ارزیابی می‌شود و نتیجه یک آزمون پایانی به‌تنهایی ملاک سنجش نخواهد بود. هدف از این تغییر، اطمینان از کسب شایستگی واقعی و آمادگی هنرجو برای ورود به محیط کار است.