به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست صمیمانه با نمایندگان تشکل‌ها و کارگروه‌های تخصصی دانشجویی دانشگاه‌های استان با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانشجویان در حوزه‌های هوش مصنوعی، صنعت، معدن، انرژی، فرهنگ و اقتصاد، اظهار داشت: در جلسات شورای معاونین و کارگروه‌های تخصصی تلاش کرده‌ایم راهبرد توسعه استان را بر اساس اولویت‌ها، منابع، ظرفیت‌ها و با نگاه به محدودیت‌ها تعریف کنیم؛ از این رو به‌روزرسانی سند توسعه استان از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار بوشهر با اشاره به جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن و فشار‌های معیشتی بر خانوار‌ها افزود: نقشه دشمن پس از شکست در حوزه‌های نظامی و ترور شخصیت‌های برجسته، ایجاد نارضایتی عمومی برای تحقق اهداف سیاسی‌اش بود که با هوشمندی ملت ناکام ماند. امروز با حفظ انسجام اجتماعی، اتحاد و وفاق ملی، از این شرایط سخت و دشوار با سربلندی عبور خواهیم کرد و جوانان و دانشجویان پیشران امیدآفرینی در جامعه هستند.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های انرژی استان اشاره کرد و گفت: با وجود بیش از ۳۲۰ روز آفتابی در سال، توسعه انرژی خورشیدی را به عنوان یک راهبرد جدی دنبال کرده‌ایم. پیش از آغاز این دولت تنها ۴.۵ مگاوات انرژی خورشیدی داشتیم، اما اکنون طراحی برای تولید بیش از ۷۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر انجام شده که تاکنون حدود ۱۷۰ مگاوات آن وارد مدار شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۵۲ درصد کل پتروشیمی‌های کشور در استان بوشهر مستقر هستند، تصریح کرد: آما نباید به خام‌فروشی بسنده کنیم، به همین دلیل از سال گذشته ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش را تعریف کرده‌ایم و در سفر اواخر بهمن ۱۴۰۳ نیز تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و ریالی بانک‌های عامل را به سمت همین زنجیره هدایت کرده‌ایم.

در این نشست دانشجویان مشکلات و چالش‌های خود را در موارد مختلف از کمبود خابگاه دانشجویی، کمبود وسایل سرمایشی، مشکل جذب فارغ التحصیلان بومی درصنایع، تا موضوع خام فروشی منابع معدنی و محصولات کشاورزی و باغی و عدم وجود صنایع فرآوری دراستان مطرح کردند.