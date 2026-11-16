به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ غلامحسین عرب فرمانده انتظامی دامغان گفت: مأموران انتظامی پاسگاه سرکویر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ عرب گفت : در بازرسی از این خودرو ۱۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف شد.

در این رابطه پرونده تشکیل و ضمن توقیف پژو، متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.