برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف و تقویت فعالیت‌های مسجد‌محور، با تأکید بر مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، محور نشست قرارگاه استانی مسجد در سمنان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها و جلسات قرارگاه مسجد به اقدامات مؤثر در محلات، همدلی و همراهی مجموعه‌های مشارکت‌کننده را ارزشمند دانست و تداوم این هماهنگی‌ها را خواستار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی، مسجد را محور ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محلات دانست و سه مأموریت اصلی آن را اقامه نماز و تقویت ارتباط مردم با خدا، خدمت‌رسانی و تقویت پیوند‌های اجتماعی و همچنین ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر برشمرد.

وی با اشاره به ظرفیت مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی و هسته‌های امر به معروف و نهی از منکر در مساجد، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها برای رسیدگی به مسائل و نیاز‌های مردم در سطح محلات تأکید کرد.

امام جمعه سمنان همچنین تکمیل شبکه امامت جماعت را از ضرورت‌های تحقق طرح قرارگاه مسجد دانست و گفت: امام جماعت باید در کانون فعالیت‌های مسجد و محله حضور داشته باشد و برنامه‌های محله‌محور با محوریت و مشارکت او دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی در بخش دیگری از سخنانش، افزایش استقبال دانش‌آموزان از مراسم اعتکاف را از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهره‌گیری از این فرصت معنوی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اعتکاف نباید صرفاً به حضور سه‌روزه در مسجد محدود شود، استمرار ارتباط نوجوانان و دانش‌آموزان با مسجد در طول سال را از اهداف مهم این برنامه برشمرد و اعتکاف را فرصتی برای تقویت هویت دینی و فرهنگی نسل جوان دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین بر ضرورت تقویت پیوند میان مساجد، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج تأکید کرد و جدایی این مجموعه‌ها از یکدیگر را زمینه‌ساز ایجاد فاصله و چنددستگی دانست.

استاندار سمنان نیز محله‌محوری را از رویکرد‌های مورد تأکید دولت دانست و بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

محمدجواد کولیوند با اشاره به نگاه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به موضوع محله‌محوری، ایجاد شبکه‌ای منسجم از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: محلات می‌توانند در موضوعاتی همچون عدالت آموزشی و مدیریت ناترازی انرژی نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

فرمانده سپاه استان سمنان هم مشارکت مردم و هماهنگی میان نهاد‌ها را دو رکن اساسی اجرای طرح محله‌محوری با محوریت مسجد دانست.

سردار شوقانی با اشاره به نقش بسیج در پیشبرد این برنامه‌ها، حوزه‌های دفاعی و امنیتی، امداد و نجات، قرارگاه مواسات، فعالیت‌های فرهنگی و جهاد تبیین را از محور‌های اجرای طرح برشمرد و خواستار قرار گرفتن برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در چارچوب این رویکرد شد.