پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور دانشجویان، استادان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان کشوری و استانی، پس از تشییع از مسجد ثامن‌الحجج(ع) شاهین ویلای کرج، در دانشگاه فرهنگیان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید گمنام، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در دانشگاه فرهنگیان کرج برگزار شد.

در آغاز این مراسم، پیکر مطهر شهید از مسجد ثامن‌الحجج(ع) واقع در شاهین‌ویلای کرج تشییع شد و مردم با حضور در مسیر منتهی به دانشگاه فرهنگیان در بلوار باغستان، پیکر این شهید والامقام را تا محل تدفین بدرقه کردند.

پس از ورود پیکر شهید به دانشگاه، آیین‌های مذهبی و برنامه‌های بزرگداشت با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قرائت فاتحه و ذکر صلوات برگزار شد.

در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه فرهنگیان و جانشین سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز در سخنانی با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل جوان تأکید کردند.

حضور دانشجویان و استادان در کنار خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با نسلی بود که برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور از جان خود گذشتند.

در پایان این آیین، پیکر مطهر شهید گمنام در محوطه دانشگاه فرهنگیان کرج به خاک سپرده شد تا یادمان این شهید در محیط دانشگاه، نمادی از فداکاری رزمندگان دفاع مقدس و فرصتی برای آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت باشد.