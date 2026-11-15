هفدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی، زراعی، باغبانی و سامانه‌های آبیاری در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از کشاورزان، بهره‌برداران، تولیدکنندگان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی برای حضور و بازدید از هفدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی، زراعی، باغبانی و سامانه‌های آبیاری دعوت کرد.

بیتا احمدیان با اشاره به نقش این نمایشگاه در معرفی فناوری‌های نوین، رونق تولید و توسعه صنایع وابسته، بر ضرورت ارتقای دانش فنی بهره‌برداران، جایگزینی روش‌های سنتی با فناوری‌های نوین و استفاده بهینه از منابع آب و خاک تأکید کرد.

وی افزود: حرکت به سوی کشاورزی نوآورانه و سازگار با شرایط اقلیمی، زمینه‌ساز تولید پایدار، افزایش درآمد کشاورزان و تضمین امنیت غذایی است.

این نمایشگاه از۲۶ تا۲۹ آبان‌ماه۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بین‌المللی ارومیه واقع در پارک جنگلی برگزار می‌شود.